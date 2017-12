New York - Amerického oscarového herce Dustina Hoffmana obvinily další tři ženy ze sexuálního obtěžování. Právník filmové hvězdy odmítl jejich tvrzení jako nepravdivá, informoval deník The New York Times. Hoffmana již před tím ze stejného důvodu obvinily další dvě herečky.

Cori Thomasová vypověděla, že se Hoffman před ní v hotelovém pokoji obnažil a přiměl ji, aby mu masírovala nohy. Vše se prý odehrálo v 80. letech, kdy se tehdy 16letá Thomasová kamarádila s hercovou dcerou. Otec Thomasové působil ve stejné době jako velvyslanec Libérie při OSN.

Melissa Kesterová uvedla, že ji Hoffman osahával v rozkroku. Podle ní se tak stalo v 80. letech v nahrávacím studiu při přípravě filmu Ishtar. Kesterová tehdy chodila s mužem, který ke snímku pomáhal vytvořit hudbu.

Třetí žena, která zůstává v anonymitě, tvrdí, že i ji Hoffman osahával. Údajně tak učinil ve voze a rovněž v době vzniku filmu Ishtar, kde účinkovala v menší roli.

Dnes osmdesátiletý Hoffman, jenž se proslavil například jako hrdina snímku Rainman, se sám k novým obviněním nevyjádřil. Jeho právník je ale označil za "pomlouvačné lži".

Na sexuální obtěžování ze strany Hoffmana si před tím stěžovaly herečky Kathryn Rossetterová a Anna Grahamová. Také ony hovořily o více než 30 let starém osahávání a ponižování. Tvrzení Rossetterové Hoffman nekomentoval, Grahamové se ale omluvil, že ji mohl vystavit trapné situaci. Současně nicméně uvedl, že si na žádné své nepřístojnosti nevzpomíná.

Hoffman je jedním z velkých jmen, která se stala součástí aféry kolem sexuální obtěžování a vulgárního chování mocných režisérů, producentů a herců. Ta se rozhořela poté, co desítky žen promluvily o obtěžování ze strany známého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina.