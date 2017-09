Kořenov (Jablonecko) - Ornitologům se při kroužkování opeřenců na Jizerce v Jizerských horách podařilo poprvé chytit bělořita šedého. Po dvou letech v síti uvízl datel. ČTK to řekl ornitolog ze Severočeského muzea v Liberci Martin Pudil.

Poblíž osady se kroužkování ptáků věnuje desítka ornitologů ze severních a středních Čech. Týdenní akce se koná pravidelně v polovině září od roku 2004, ornitologové při ní sledují migraci ptáků. Obvykle za týden okroužkují asi 1200 ptáků, letos jich bude zřejmě méně. Na Jizerce jsou od minulého pátku, zatím zaevidovali kolem 400 opeřenců. "Vypadá to, že letos to bude podprůměrné. Je horší počasí, nedá se nic dělat," řekl Pudil.

V minulých letech se ptáci nejčastěji do sítí chytali ráno, letos je úspěšnost menší. "Sítě jsou zmrzlé a ptáci je vidí nebo se do nich nechytí, ale odrazí se jako od prkna," vysvětlil ornitolog.

I tak se povedlo několik nezvyklých odchytů. Poprvé v síti uvízl bělořit šedý, který je velký asi jako vrabec. "U nás to není běžný druh a na Jizerce nehnízdí. Pravděpodobně přiletěl dál ze severu a tady se jen zastavil," uvedl Pudil. Bělořit je tažný pták, zimoviště má v Africe. Ornitology také překvapilo, že v síti nalezli dva jiné tažné ptáky - bramborníčky hnědé. "Už by měli být pryč, obvykle odlétají během srpna. Možná jsou protahující ze severu," řekl Pudil. Po dvou letech se povedlo polapit datla černého, který dorůstá až půlmetrové délky. "Moc často se nechytá. Je to velký pták a sítě, co máme, jsou spíše pro menší ptáky. Datel z nich většinou dokáže vyskočit," uvedl Pudil.

Naopak letos nejsou podle něj čížci. "Je to běžný druh, bývá jich plný les, ale ani je neslyšíme. Nevíme, co se přihodilo. Na jaře byli, hnízdili," dodal. Méně než obvykle je i červenek obecných, nepodařil se zatím ani odchyt sovy. Před dvěma lety v jedné síti poprvé uvízl kulíšek nejmenší, což je nejmenší sova v Evropě. "Určitě ale tady je, v létě jsem jednoho chytil," dodal liberecký ornitolog.

Opeřence se k sítím, které mají na délku až 12 metrů a na výšku 2,5 metru, snaží ornitologové přivábit za pomoci zvukových nahrávek. Jedním z nejvzácnějších odchytů minulých let byla linduška rudokrká, která obvykle žije v tundře. V Jizerských horách se nevyskytuje, může se tam ale zastavit při podzimním nebo jarním tahu.