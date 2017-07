Praha - Lidé by se neměli dotýkat mrtvých zvířat ani jedovatých nástrah, které najdou. Podle České společnosti ornitologické (ČOS) jinak velmi riskují, že by mohli mít zdravotní potíže. Traviči totiž prý často používají jed, který je smrtelně nebezpečný i pro člověka. V případě nálezu mrtvého zvířete by proto lidé měli zavolat policii nebo Českou ornitologickou společnost, informoval ČTK ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

Ornitologové ve středu nalezli na Vysočině dva mrtvé ptáky (motáka pochopa a orla mořského) a lišku. Nedaleko nich byla jedovatá nástraha. Na zvířata je upozornil náhodný nálezce, který prý mrtvého orla přenesl k sobě domů.

"Lidé by v žádném případě neměli na nálezy sahat a měli by také chránit své děti a domácí mazlíčky a zabránit jim v přístupu ke kadaveru," řekla psovodka Klára Hlubocká z ČOS. Nálezce podle ní navíc nevědomky zničil některé stopy, jež by mohli policii dovést k člověku, který nástrahu pro zvířata připravil.

Na problém nepovoleného zabíjení ptáků v Česku se ornitologové snaží upozorňovat v rámci programu Volná křídla a na webu od roku 2000. Za tu dobu už údajně zaregistrovali nejrůznější způsoby zabíjení ptáků včetně stovky otrav. Pokládání otrávených nástrah je přitom trestný čin, za který hrozí až 8 let vězení. Pokud by se otrávil i nějaký člověk, šlo by o trestný čin obecného ohrožení, kde může být sazba i vyšší.

Traviči podle ČOS často používají zakázaný jed karbofuran, jehož otravou se ptáci ve velkých křečích při vědomí udusí. Spolu s policií, ministerstvem životního prostředí a dalšími institucemi ČOS připravuje podrobnou metodiku pro vyšetřování těchto činů. Metodika by měla ujasnit, kdo má které kompetence a odpovědnosti a umožnit snazší dopadení a usvědčování travičů.