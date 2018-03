Bratislava - Organizátorům protivládních protestů na Slovensku nestačí demise současného premiéra Roberta Fica, požadují vypsání předčasných voleb. Občanští aktivisté, kteří minulý týden stáli za největšími demonstracemi od takzvané sametové revoluce v roce 1989 a kteří na pátek ohlásili nové protesty, to uvedli v dnešním prohlášení. Reagovali tak na oznámení nejdéle sloužícího slovenského premiéra Fica, který po dohodě koalice svou demisi při řešení politické krize v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky podmínil setrváním stávající tříčlenné koalice u moci. Informaci o nabídce Fica rezignovat informovala většina evropských listů. Německý list Die Welt středeční Ficovo oznámení, že za určitých podmínek podá demisi, označil za "špatný vtip".

"Potřebujeme novou šanci pro slušné a spravedlivé Slovensko, a proto požadujeme předčasné volby. Toto je momentálně jediná možnost, jak se pokusit o obnovu důvěry lidí ve stát. Jediná možnost, jak vrátit politice slušnost," uvedli organizátoři demonstrací. Původně požadovali demisi vlády; podle slovenské ústavy demise premiéra znamená pád celého kabinetu.

Organizátoři demonstrací v prohlášení uvedli, že předsedové tří koaličních stran na Slovensku ponížili a obelhali celou občanskou veřejnost a že jejich snaha udržet se u moci za každou cenu je důkazem snahy zamést pod koberec všechny korupční kauzy.

Fico svou demisi podmínil tím, že koalice jeho strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD), Slovenské národní strany a strany Most-Híd vytvoří novou vládu, jejíhož premiéra navrhne Směr-SD. Prezident Andrej Kiska, který v souladu s ústavou jmenuje premiéra, návrhy Fica zatím nekomentoval. Hlava slovenského státu před více než týdnem jako jedno z řešení krize důvěry lidí ve stát navrhla rozsáhlou rekonstrukci vlády, která by následně získala důvěru sněmovny.

Informaci o středeční nabídce slovenského premiéra Roberta Fica rezignovat informovala většina evropských listů. Německý list Die Welt středeční Ficovo oznámení, že za určitých podmínek podá demisi, označil za "špatný vtip". Podle britského serveru The Telegraph protivládní protesty na Slovensku připomínají sametovou revoluci z roku 1989, která ukončila éru komunismu v Československu.

"Fico bojuje o politické přežití. Jsou tu paralely se sametovou revolucí. Současná (slovenská) vláda naprosto ztratila kontakt s realitou stejně jako komunistický režim nepochopil, co se dělo v roce 1989," citoval britský server politoložku Soňu Szomolányiovou z Univerzity Komenského v Bratislavě.

Britský server připomíná, že slovenská vláda funguje v krizovém modu od únorových vražd novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. The Telegraph dále poukázal na Ficovo dlouhé působení v politice v době stabilní ekonomické situace a očekávaného čtyřprocentního hospodářského růstu v letošním roce.

List The Guardian upozornil, že malá koaliční strana Most-Híd tlačí na předčasné volby. Fico to ale zatím odmítal s tím, že dostane-li se k moci současná opozice, nastane chaos.

Die Welt k situaci napsal: "Znělo to, jako by Fico skutečně vyvodil důsledky z politické krize, ve které jeho země po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vězí. Při bližším pohledu je ale jasné: Ficovo oznámení je jen špatný vtip." Pokud by prezident Andrej Kiska vyhověl premiérovým podmínkám, znamenalo by to, "že (téměř) vše zůstane při starém". Místo, aby převzal zodpovědnost, snaží se ji Fico podle německého listu přesunout na prezidenta.

Ficův "šachový tah" je podle Die Welt jeho poslední nadějí. Kdyby totiž jeho strana Směr-SD vládla dál až do roku 2020, mohla by nad ním držet ochrannou ruku. Ficovi nyní jde o víc než o jeho úřad. "Jde mu o jeho reputaci - a v neposlední řadě i o jeho budoucnost," napsal Die Welt v komentáři. Demonstranti v ulicích slovenských měst se totiž chtějí vypořádat s minulostí, požadují nezávislé vyšetřování a tresty. "Robert Fico tomu chce vší silou, která mu ještě zbyla, zabránit," dodal německý list.

Slovenský premiér Robert Fico by již dnes mohl podat demisi, kterou ve středu nabídl v rámci řešení politické krize v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Svůj odchod z čela kabinetu Fico podmínil tím, aby prezident Andrej Kiska kromě jiného respektoval stávající tříčlennou koalici, která chce zůstat u moci. Ficova demise by znamenala pád celé vlády v polovině čtyřletého volebního období.

Hlava slovenského státu, jež v souladu s ústavou jmenuje předsedu vlády, podmínky Fica zatím nekomentovala. Kiska již ale před více než týdnem jako jedno z řešení krize důvěry lidí ve stát po vraždě Kuciaka a jeho přítelkyně navrhl zásadní rekonstrukci vlády, která by následně získala důvěru sněmovny.

Slovenští prezidenti v posledních letech respektovali tradici, že novým premiérem jmenují osobu, která se může opřít o většinu ve sněmovně.

Současná koalice Ficovy strany Směr-sociální demokracie, dále Slovenské národní strany a Mostu-Híd má ve 150členné sněmovně 78 poslanců. Spolu s koalicí zpravidla hlasují i čtyři nezařazení poslanci.

Nabídka slovenského premiéra a šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica na rezignaci z postu předsedy vlády výměnou za setrvání současné koalice u moci působí jako arogantní gesto lidí, kteří se nechtějí vzdát svých funkcí, napsal slovenský list Sme. Podle listu Pravda případná Ficova demise, která je výsledkem dohody vládních stran, je posledním pokusem koalice vyřešit politickou krizi bez vypsání předčasných voleb.

"Je pozdě. Poté, co Fico dovolil, aby se vybičovaly emoce, a veřejnost začala žádat předčasné volby, faktický ústupek již působí jako arogantní gesto lidí, kteří nejsou ochotni vzdát se křesla. Napětí ve společnosti tak může ještě posílit a koalice se bude muset beztak poroučet," napsal deník Sme.

Podle listu Fico nehodlá odejít z důvodu, že cítí spoluodpovědnost za stav země, ve které zavraždili novináře, za masivní nedůvěru občanů v politiku či za to, že do své blízkosti pustil lidi podezřelé z vazeb na mafii, jak o tom psal zastřelený novinář Ján Kuciak. "Jeho vláda se rozpadá a on ji chce zachránit demisí. Za podmínek, že Směr bude nadále vládnout," uvedl list.

Podle Pravdy zůstává otázkou, zda Ficova demise bude stačit prezidentovi Andreji Kiskovi. List připomněl prezidentovo dřívější vyjádření, že řešení situace vidí v předčasných volbách nebo v zásadní rekonstrukci vlády. "Na rekonstruované vládě, pokud by dostala šanci, by byla rekonstrukce jejího programu, protože pokračovat postaru, jen s vyměněnými tvářemi, nepochybně nebude stačit nikomu," napsala Pravda.

"Robert Fico byl jednoznačně nejdéle vládnoucím premiérem. Jednu dekádu stál v čele tří vlád. Jako jediný premiér ovšem může skončit v úřadu tak, že ho vymění," uvedly Hospodárske noviny k možné demisi Fica v polovině funkčního období jeho vlády. Dodaly, že klást hlavě státu podmínky, za kterých premiér podá demisi, patrně nebude celkem standardní.