Praha - Hokejisté Liberce museli strávit po prohře na ledě Sparty v O2 areně 1:7 největší debakl od 18. ledna 2013. Tehdy podlehli ještě v holešovické Tipsport Areně rovněž Spartě 1:8. Čestný úspěch Bílých Tygrů dnes zaznamenal v 55. minutě až za stavu 0:7 útočník Jan Ordoš.

Jednadvacetiletý Ordoš byl z výsledku zklamaný, ale potěšilo jej alespoň to, že tým zápas ani s přibývajícími inkasovanými góly nevzdal. "Chtěli jsme vyhrát aspoň třetí třetinu, což se nakonec nepodařilo. Ani za stavu 0:7 jsme ale nic nevzdali, nikdo z nás to nezabalil, což je strašně důležité pro další zápasy," uvedl Ordoš.

"Dostali jsme tu facku. Ale musíme to hodit za hlavu. Čekají nás Pardubice, což nebude lehký soupeř," vyhlíží nedělní domácí duel. Úřadující vicemistr a šampion z roku 2016 Liberec má na kontě z osmi duelů jen devět bodů, třikrát za sebou vyšel zcela naprázdno a na dvanáctém místě na poslední Pardubice pouze tříbodový náskok.

Bílí Tygři venku v této sezoně prohráli všechny čtyři zápasy a nezískali v nich ani bod při hrozivém skóre 3:17. "Kdybych věděl, čím to je, řekl bych to. Ale opravdu to netuším. Všichni táhneme za jeden provaz, ale máme takové období, že to prostě nejde. Celý tým však věří, že to zlomíme už v neděli," dodal Ordoš.