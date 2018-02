Budapešť - Maďaři by měli v době pokračujícího přílivu přistěhovalců do Evropy chránit svou křesťanskou kulturu bez ohledu na to, zda jsou věřící, či ne. Podle agentury MTI to prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán, který zároveň označil spolupráci zemí visegrádské skupiny v otázkách migrace za nebývale dobrou.

"V současnosti jsme zapojeni do debaty, což je dobrá zpráva, neboť nám to umožňuje bojovat za naše národní zájmy," řekl Obrán v dnešním rozhovoru s deníkem Veszprémi 7 Nap. Maďarsko společně s Českem, Polskem a Slovenskem podle něho bezprecedentně intenzivně spolupracují v otázkách ochrany potřeb svých zemí a musí nadále tvrdě prosazovat své národní zájmy. Orbán očekává, že tyto postoje povedou k "boji, vášnivé debatě" na půdě EU.

Česko, Maďarsko i Polsko se kvůli odmítání přijímat uprchlíky na základě přerozdělovacích kvót ocitly v nemilosti Bruselu. Evropská komise začátkem ledna podala u Soudního dvora Evropské unie proti těmto třem zemím žaloby. Slovensko jako čtvrtý člen V4 se žalobě vyhnulo přijetím několika běženců.

"Musíme chránit svou kulturu, která je domovem všech Maďarů. Ta se nazývá, bez ohledu na to, zda je někdo věřící či ne, křesťanskou kulturou," prohlásil Orbán v narážce na to, že značná část migrantů mířících do Evropy vyznává islám. Maďarský premiér je znám svou nacionalistickou rétorikou a vytrvalým odmítáním uprchlíků a podle průzkumů v letošních parlamentních volbách přesvědčivě svou funkci obhájí.

V Polsku v lednu vzbudilo zájem prohlášení tamního arcibiskupa Stanislawa Gadeckého, který se kriticky vyjádřil k odmítavým postojům polské konzervativní vlády k běžencům. Upřednostňování národních zájmů před pomocí lidem v nouzi podle Gadeckého nemá mnoho společného s křesťanstvím.