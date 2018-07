Berlín - Maďarský premiér Viktor Orbán si nepřeje Evropskou unii řízenou Francií. Řekl to v rozhovoru poskytnutém německému deníku Bild. V této souvislosti také označil blížící se volby do Evropského parlamentu za "rozhodující" moment.

"Ještě nikdy nás nečekaly volby s tak rozhodujícím významem," zdůraznil předseda maďarské vlády v souvislosti s volbami, které se v Evropské unii uskuteční příští rok.

"Především Němci by měli být bdělí. Existuje francouzská koncepce, která v podstatě znamená francouzské vedení Evropy zaplacené německými penězi," prohlásil Orbán, aniž v této souvislosti konkrétně jmenoval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jako autora této koncepce.

"To je něco, co odmítám. Nepřeji si Evropskou unii pod vedením Francie. (...) Evropané by tomu měli rozumět a je třeba vyčkat na evropské volby, dříve než budou přijata důležitá rozhodnutí," jako o rozpočtu nebo o imigraci, uvedl maďarský premiér.

Agentura AFP v této souvislosti poznamenala, že prezident Macron začátkem července řekl, že "skutečná hranice v Evropě" je vedena mezi "stoupenci pokroku" a "nacionalisty" a že jejich konfrontace bude ústředním bodem voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.

Viktor Orbán je znám jako jeden z nejrozhodnějších odpůrců imigrace v Evropské unii a Maďarsko pod jeho vedením přijalo řadu tvrdých protiimigračních opatření. Macronovi se na druhé straně nelíbí, že některé státy, mezi něž patří vedle Maďarska i další země visegrádské skupiny včetně Česka, nechtějí vyjádřit unijní solidaritu přebíráním migrantů.