Budapešť - Maďarský premiér Viktor Orbán v tradičním poselství o stavu země hovořil o roli Maďarska jakožto bašty proti migraci. Zároveň podle agentury MTI varoval před nebezpečím přicházejícím ze západních zemí. Zdrojem tohoto nebezpečí jsou podle něj politici v Berlíně, Paříži a Bruselu, protože tlačí Maďarsko k přijetí politiky, která z jejich zemí učinila imigrantské státy a otevřela dveře k ústupu křesťanství a k šíření islámu.

"Domníváme se, že křesťanství je poslední nadějí Evropy," prohlásil Orbán. V souvislosti s migrací pochválil "příkladný" výkon maďarských policejních sil i hraniční plot, který podle něj úspěšně chrání jižní hranici země.

Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby. Orbán v projevu uvedl, že jeho strana Fidesz se od ostatních politických stran liší svou láskou k Maďarsku. "Vášnivě milujeme Maďarsko a udělali bychom pro něj cokoliv," prohlásil. Maďarské opoziční strany se podle něj nacházejí v žalostném stavu. "Maďarsko si zaslouží něco lepšího," řekl.

Orbán rovněž uvedl, že vláda nebude nečinně přihlížet snahám o realizaci "Sorosova plánu". Odkazoval tak na údajný plán amerického finančníka a filantropa maďarského původu George Sorose dopravovat do Evropy migranty, píše agentura MTI.

Maďarská vláda tento týden poslala do parlamentu návrh zákona, který získal přezdívku "Stop Sorosovi". Zákon by ministrovi vnitra umožnil zakázat nevládní organizace podporující migraci s odůvodněním, že představují ohrožení národní bezpečnosti. Předloha také počítá s pětadvacetiprocentním zdaněním zahraničních darů nevládním organizacím, podporujícím migraci. "Když bude potřeba, budeme nasazovat silnější a silnější právní zbraně," prohlásil Orbán. "Budeme bojovat rovněž na mezinárodní scéně," dodal.

Šéf kanceláře premiéra Antal Rogán uvedl, že vláda hledá v zahraničí aliance, které by podpořily opatření proti migraci. Dodal, že Orbán bude mít tuto skutečnost na paměti, když se příští týden setká s australským ministrem zahraničí.

Rogán rovněž poukázal na malou důvěryhodnost opozičních stran. "Ačkoli jim nyní došlo, že lidé v Maďarsku nechtějí imigraci, a odmítají imigrační politiku Bruselu, nemá smysl věnovat pozornost tomu, co říkají nyní, ale tomu, co říkali a dělali dříve," uvedl. "Kdyby se levicové strany v roce 2014 dostaly do vlády, nebyl by postaven plot a v Maďarsku by byly obří uprchlické tábory," dodal.

Orbán stojí v čele maďarské vlády od roku 2010. Uplynulých osm let podle něj přineslo Maďarsku úspěch. "Možná jsme se dostali dál, než jsme očekávali," citovala premiéra agentura MTI.

Maďarský premiér rovněž připomněl, že jeho vláda slíbila vytvořit během deseti let milion pracovních míst. Upozornil, že zatím vzniklo 736.000 nových pracovních příležitostí.

Kandidát opoziční strany Spolu (Együtt) na premiéra Viktor Szigetvári dnes nicméně prohlásil, že uplynulých osm let bylo promrháno. "Sociální služby jsou odbourávány, vzdělávací a zdravotnický sektor se rozpadá. A Rumunsko, Slovensko a Česká republika nechaly Maďarsko ekonomicky za sebou," uvedl. "Není tu žádný maďarský ekonomický zázrak, ať už Viktor Orbán říká cokoliv," dodal.

Orbán si v zemi stále udržuje vysokou popularitu, přestože mu odpůrci neustále vyčítají autoritářské tendence a uchvácení hlavních institucí a médií v zemi. Kvůli těmto skutečnostem i kvůli odmítání migračních kvót je maďarský premiér terčem kritiky i ze zahraničí, zejména od Evropské komise.