Budapešť - Maďarský premiér Viktor Orbán dnes prohlásil, že boj proti liberální ideologii prosazované společností amerického finančníka George Sorose bude pokračovat bez ohledu na to, kam se jeho nadace Open Society Foundation (OSF) přesune. Nadace podle rakouského listu Die Presse oznámila, že přesune svou odbočku z Budapešti do Berlína, kde by nová odbočka měla být otevřena v létě.

"Asi chápete, že si nevypláču oči," řekl Orbán státní rozhlasové stanici MMR1 v odpovědi na dotaz ohledně rozhodnutí Sorosovy nadace. Dodal, že klíčová otázka, v níž se on a Soros rozcházejí, tedy migrace, dál zůstane na vrcholu evropské agendy.

Orbán připomněl, že červnový summit Evropské unie má rozhodnout o velkých změnách v přístupu Evropské unie k přistěhovalectví, a dodal, že rozhodnutí by mělo padnout až po volbách do Evropského parlamentu v příštím roce, aby se zajistilo, že se voliči budou moci k tomu vyjádřit.

Důvod přesunu z Budapešti do Berlína Sorosova nadace nechtěla listu Die Presse sdělit. Podle agentury APA je ale za rozhodnutím zřejmě tvrdá kampaň proti Sorosovi, kterou před maďarskými parlamentními volbami konzervativní premiér Orbán vedl. Jeho strana pak ve volbách 8. dubna přesvědčivě zvítězila.

Orbán líčil Sorose prakticky jako hlavního nepřítele maďarského státu, který řídí masový příliv migrantů do Evropy. Útoky na filantropa ale pokračují i po volbách. Maďarský provládní týdeník Figyelö před týdnem zveřejnil jména dvou set lidí ze skupiny, kterou Orbán označuje za "Sorosovu žoldáckou armádu".

Na zveřejněném seznamu jsou především členové skupin hájících lidská práva, představitelé protikorupčních organizací, obhájci uprchlíků, investigativní novináři a také činitelé Středoevropské univerzity (CEU) sídlící v Budapešti, kterou Soros založil.