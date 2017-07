Velká Bíteš (Žďársko) - Opravený úsek dálnice D1 mezi Devíti kříži a Velkou Bíteší směrem na Prahu se dnes otevírá pro dopravu. Řidiči na něj budou moc vjet nejpozději ve 13:00. Novinářům to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl

"Pravý jízdní pás směrem na Prahu se otevřel už ve středu ráno, levý pás by měl být zprovozněn dnes nejpozději ve 13:00," řekl Rýdl. Opravený úsek je dlouhý 5,7 kilometru. Vozovka je na každé straně širší o 75 centimetrů, což znamená větší komfort pro řidiče. Cementobetonový povrch o tloušťce 28 centimetrů by podle stavbařů měl mít životnost až 30 let.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka, který si opravený úsek dnes prohlédl, je harmonogram oprav celé dálnice D1 platný, modernizace by měla být hotova v roce 2020. Maximální rozpočet je kolem 20 miliard korun. "Očekáváme, že tuto horní hranici nevyčerpáme. Díky specifické situaci na trhu se nám zvláště v první třetině výběrových řízení na zhotovitele dařilo dosahovat podstatně nižších než očekávaných cen," řekl Rýdl.

Během rekonstrukce byl postaven nový most, jeden opraven a dva odstraněny. Součástí prací na tomto úseku byla i oprava odpočívadla Devět křížů v obou směrech. Vozovku lemují kamenné zídky z takzvaných gabionů, které zamezí možnému přebíhání lidí. Na parkovištích jsou také dětská hřiště.

Rekonstrukce začala v dubnu 2016, trvala 15 měsíců. Cena podle smlouvy je 685 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem byla Společnost pro modernizace D1, úsek 22 (Alpine Bau CZ a. s, OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s.).

"Je to už sedmý zmodernizovaný úsek D1. Další dva úseky máme v soutěži a pokud se podaří dokončit všechny formality, měly by být práce zahájeny koncem tohoto roku," řekl Ťok. Tento rekonstruovaný úsek nebyl podle Rýdla technologicky nijak náročný. Problém nastal, když během prací do čerstvého betonu vjel nepozorný řidič a zničil 700 metrů povrchu. "Nijak to však neohrozilo harmonogram stavby," dodal Rýdl. Škodu uhradily pojišťovny.

Celá oprava dálnice D1 mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru je rozdělena do 21 úseků, které se opravují postupně. Rekonstrukci už má za sebou sedm z nich. Do konce roku by měly být předány do provozu další dva, a to mezi exity 49 Psáře a 56 Soutice a mezi exity 134 Měřín a 141 Velké Meziříčí. Letos na konci stavební sezony by řidiči měli mít k dispozici více než 62 kilometrů opravené dálnice D1. V tomto roce by měla začít rekonstrukce dvou úseků u Mirošovic a u Humpolce.