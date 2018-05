Praha - Opoziční kluby TOP 09 a ODS se na dnešním jednání zastupitelstva neúspěšně pokusily odvolat náměstkyni primátorky pro územní rozvoj Petru Kolínskou (Zelení/Trojkoalice). Důvodem byla příprava zklidnění magistrály, která podle opozice trvá dlouho, navržená opatření jsou nedostatečně podložená a vedla by k dopravním komplikacím. Úpravy magistrály měli zastupitelé schválit už v únoru, odhlasovali však odklad a doplnění materiálu.

Odvolání Kolínské navrhl šéf klubu zastupitelů TOP 09 Václav Novotný. Kolínská podle něj nezvládla od února projekt úprav magistrály nijak významně posunout a materiál, který dnes předložila, je zcela nedostatečný. K návrhu na odvolání se přidal šéf klubu ODS Filip Humplík, který náměstkyni označil za neschopnou.

Úpravy magistrály, které dnes Kolínská na základě požadavku opozice předložila jako informaci pro zastupitele, zahrnují třináct opatření. Jde například o prodloužení zelené pro chodce na semaforech u I. P. Pavlova o čtyři vteřiny, doplnění přechodů či vytvoření vyhrazených vyčkávacích prostorů na křižovatkách pro cyklisty. Návrh zatím není dokončený.

Podle opozice budou některá z představených opatření zejména na křižovatce na I. P. Pavlova znamenat dopravní komplikace a vytváření kolon. "Nevidím tam nic krásného, nic humanizačního, vidím tam jenom zelenou politiku," uvedl Alexander Bellu (ODS). Výsledky, které Kolínská představila, navíc podle opozičních zastupitelů neodpovídají tříměsíční práci a chyběly v nich například dopravně inženýrské podklady. Navíc podle nich už měl být návrh kompletně hotov ke schválení.

Podle usnesení z února letošního roku měla Kolínská v souvislosti s přípravou zklidnění magistrály splnit šest úkolů. "Ze šesti úkolů jsou čtyři zcela splněny," uvedla náměstkyně v reakci na kritiku. Dodala, že opozice je ve vnitřním rozporu, když ji kritizuje za zbytečně dlouhou přípravu opatření a zároveň tvrdí, že se vůbec nemají dělat do doby, kdy budou dokončeny oba okruhy.

Mezi nesplněné úkoly patřilo projednání opatření s městskými částmi. Místostarostka Prahy 2 a zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) Kolínskou kritizovala za to, že se od února na městskou část ve věci úprav magistrály nikdo neobrátil, i když se jí výrazně týkají. "Takto neschopnou radní jsem ještě na hlavním městě nezažila," uvedla směrem ke Kolínské. Náměstkyně v reakci uvedla, že finální konzultace s radnicemi musí z logiky věci přijít na řadu až v době, kdy bude zcela jasné, co se vlastně navrhuje. Radnice navíc podle ní měly možnost se do přípravy projektu průběžně zapojovat.

Před dnešním jednáním zastupitelů se spekulovalo o tom, že by se mohlo z popudu hnutí ANO hlasovat o odvolání Kolínské a další radní Trojkoalice Jany Plamínkové. Návrh ODS na jejich odvolání ale zastupitelé na začátku jednání neschválili na program schůze.