Praha - Opoziční strany souhlasí se zprávou organizace Reportéři bez hranic (RSF), podle které se v Česku zhoršila svoboda tisku. Kritizují hlavně to, že část médií přes svěřenské fondy vlastní premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Piráti také varují před útoky politiků na veřejnoprávní média. SPD naopak tradiční média kritizuje, podle ní pošlapávají svobodu slova. Babiš v reakci na zprávu RSF řekl, že média jsou svobodná, a zkritizoval práci novinářů.

V hodnocení svobody tisku podle RSF Česko meziročně kleslo o 11 míst na 34. pozici. Zpráva RSF kritizuje koncentraci médií v rukách podnikatelů. "Noví oligarchové od roku 2008 využili svého jmění k nákupu novin, aby upevnili svou moc v zemi. Jeden z nich, premiér Andrej Babiš, stojí v čele dvou nejvlivnějších deníků v zemi," uvádí. Zpráva připomíná i nelichotivé výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu žurnalistů. Za další zdroj obav označuje zpráva pokusy, obnovit v Česku trestný čin hanobení prezidenta.

"Média u nás jsou svobodná, lidé jsou svobodní, každý si říká, co chce. Nemám pocit, že by tady byl ohrožen tisk," řekl dnes novinářům v reakci na kritiku RSF premiér Babiš. Poté zkritizoval novináře, že si často neověřují informace. "Média by měla hlavně psát objektivně a hlavně by si měla ověřovat informace," uvedl.

Na hodnocení Česka ve zprávě RSF se podepsaly podle mediálního experta Jana Potůčka v prvé řadě množící se výpady vysokých veřejných činitelů proti médiím, které podněcují k nenávisti uživatelů na sociálních sítích. "Obávám se, že se situace nebude zlepšovat, dokud se média nezačnou účinně bránit prostřednictvím soudů, jak to ostatně nyní činí Česká televize. Koncentrace médií v rukou českých oligarchů má rozhodně vliv zejména na jejich ekonomické zpravodajství, kdy média o některých tématech či společnostech programově nepíší, nebo jen pozitivně. Osobně spatřuji největší nebezpečí v útocích na veřejnoprávní média, jejichž nezávislost je v dnešní době potřeba snad nejvíce v novodobé historii," řekl ČTK.

Podle předsedy Syndikátu novinářů ČR Adama Černého se poměry v Česku začaly zhoršovat už před nějakou dobou, ale až nyní je to reflektováno. V rozhovoru v České televizi zmínil nahrávky bývalého novináře Mladé fronty Dnes Marka Přibila s tehdejším ministrem financí Babišem. "To jsou věci, které obraz země těžce poškozují, protože na nich je vidět, že to oddělení mediální moci od politické a hospodářské, které je deklarováno přesunem do svěřenských fondů, vlastně není faktické," řekl. Zmínil i výroky prezidenta na adresu novinářů, slovní útoky šéfa SPD Tomia Okamury či návrhy, že by se měla privatizovat média veřejné služby. Atmosféra mezi politickou a mediální sférou se podle Černého zhoršuje. Může to souviset i s krizí politiky, kdy se tradiční strany cítí ohroženy nově vznikajícími hnutími. Soukromá média navíc vážně oslabují dlouhodobé ekonomické potíže.

ODS upozornila, že se negativně mění celé české mediální prostředí. "Nezmiňujeme jen oligarchizaci a následné využívání médií jako silového nástroje pro vyvažování vlivu. To samo o sobě znamená omezení nezávislosti médií. Nejzásadnější zásah ale představuje střet zájmů, kdy trestně stíhaný premiér v demisi vlastní byť zprostředkovaně vlivná média. Deformace mediálního obsahu se přitom zatím nejvíce odehrává v tom, o čem se nepíše, a v autocenzuře celých redakcí," napsal ČTK místopředseda ODS Martin Kupka.

"Fakt, že trestně stíhaný premiér v demisi vlastní jedny z nejčtenějších novin v zemi, prezident se naprosto veřejně vulgárně vyjadřuje o velké řadě českých žurnalistů, nešetří osobními urážkami a výsměchem celému novinářskému povolání, je bohužel především negativním signálem pro českou společnost a úroveň veřejné diskuse v ČR," řekl ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nejnebezpečnější je podle něj snaha prezidenta i premiéra ovlivňovat veřejnoprávní média. "Toto chování jde již za hranice demokracie a svobodného projevu v zemi," uvedl Bartoš.

"Ve chvíli, kdy jedno politické hnutí vlastní část médií a využívá je ke své politické činnosti, tak o nezávislosti médií, minimálně těch, která vlastní Andrej Babiš, nelze hovořit," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. I podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělorádka má zpráva RSF v mnohém pravdu a také předseda STAN Petr Gazdík s obsahem zprávy souhlasí.

Předseda SPD Okamura naopak v souvislosti se zprávou RSF kritizoval tradiční média. "Svobodu slova dnes nejvíc pošlapávají mainstreamová média a je třeba říct, že vlastnictví medií soukromníky evidentně nebrání novinářům chovat se, jako by jen oni měli monopol na tu správnou pravdu - a jejich názorové odpůrce se snaží zároveň cíleně likvidovat," uvedl. Podle něj jsou omezováni lidé "kritičtí ke lhaní a propagandě v médiích".