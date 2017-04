Praha - Opoziční TOP 09 a hnutí Úsvit, ale i zdravotnický expert vládního hnutí ANO Rostislav Vyzula kritizují to, že zákon o univerzitních nemocnicích přichází do Sněmovny na konci volebního období. Podle nich není jisté, že se normu, o níž dnes poslanci začnou jednat, podaří do konce volebního období schválit. Se schválením zákona v prvním čtení ANO, TOP 09 i Úsvit souhlasí. Zamítnout ho chtějí ODS a KSČM.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) dnes návrh zákona hájil na jednání většiny poslaneckých klubů. Norma podle něj usnadní nemocnicím fungování a posílí jejich spolupráci s univerzitami. Zároveň se podle ministra nijak nezvyšuje pravděpodobnost privatizace nemocnic, protože u nich zůstává role státu jako zřizovatele.

"Je velkou chybou, že tento důležitý transformační zákon, který transformuje fakultní nemocnice na univerzitní nemocnice, přichází až v závěru volebního období," řekl na dnešní tiskové konferenci poslanec TOP 09 Martin Plíšek. Podle něj je správné k transformaci přistoupit, vláda ale měla normu předložit dříve. Nyní není jasné, zda se ji podaří přijmout.

"Zarazilo nás, že teprve na sklonku tohoto volebního období se zákon projednává, když byl nachystán už v roce 2006," podotkl poslanec Úsvitu Jiří Štětina.

Vyzula, který je sněmovním zpravodajem návrhu zákona, ČTK řekl, že projednání předlohy bude muset být důkladné, protože je v ní hodně nejasností. Problém vidí zejména v otázce financování nemocnic, z nichž je část silně zadlužená. "V současné době, když je nemocnice příspěvková, tak nemůže zbankrotovat. Kryje to stát. Ale když to bude nová právní forma, tak bude moci zkrachovat. A když bude moci zkrachovat, tak ji třeba potom za korunu někdo koupí. A když se mluví o hrozbě privatizace, tak ta tu stále je," řekl.

Ludvík přiznal, že některé nemocnice problém se zadlužením mají. Podle něj by to ale bylo možné řešit jejich refinancováním pomocí úvěru od ministerstva financí. Vytváření nových dluhů by pak mělo zabránit i to, že členové rady nemocnice by měli majetkovou odpovědnost za její činnost.

Vyzula kvůli nevyjasněným částem zákona odmítá zkrácení lhůty pro jeho projednání. "Nerad bych, abychom ukvapeně něco projednali. Bude se to muset hodně dobře prodiskutovat a já nevím, jestli to zvládneme," řekl. Zároveň zdůraznil, že proti samotné transformaci nemocnice na univerzitní není.

Návrh podporuje i TOP 09. Plíšek uvedl, že zákon vychází z předlohy, na níž pracoval v době svého působení na ministerstvu zdravotnictví současný poslanec strany Leoš Heger. Do druhého čtení chce pustit zákon i Úsvit, i když má proti některým jeho ustanovením výhrady.

ODS naopak chce návrh zákona vrátit vládě k přepracování. Problémy v návrhu zákona jsou podle ní tak velké, že je nelze vyřešit pozměňovacími návrhy. "Jedná se o miliardové sumy, o naše pacienty, o to, jaká bude úroveň medicíny v budoucích letech. To je tak vážné, že řešit to pozměňovacími návrhy není možné," řekl poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Problém by podle něj měla řešit až příští vláda.

KSČM také návrh zákona odmítá, nesouhlasí ani s jeho záměrem. Podle strany jde o skrytou snahu nemocnice privatizovat.

Na univerzitní nemocnice by se mělo podle záměru přeměnit nynějších deset fakultních nemocnic. Zařízení by měla smlouvy s vysokými školami, jejichž studenti se budou v nemocnicích vzdělávat. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje průhlednější a efektivnější řízení veřejných nemocnic.