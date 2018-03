Praha - Opoziční strany kritizují skutečnost, že Sněmovna hlasy ANO, SPD a KSČM neschválila program mimořádné schůze a tím znemožnila jednání o personálních změnách, které provádí vláda. Komunisté naopak obvinili šestici stran, které mimořádnou schůzi svolaly, ze snahy zdržovat běžné jednání dolní komory. Kvůli tomu, že poslanci neschválili program mimořádné schůze, mohli vystoupit pouze poslanci s přednostními právy.

"Ministři neměli odvahu diskutovat s poslanci, je mi z toho smutno," řekla místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Její stranický kolega Ondřej Veselý s odkazem na nedávné neschválení chůze k odvolání místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury poznamenal, že jde už o druhý případ, kdy vláda kontroluje Sněmovnu, zda a kdy bude diskutovat, namísto aby Sněmovna kontrolovala vládu. "To je debakl demokracie," uvedl.

Také Piráti kritizovali, že negativní hlasování o programu vyřadilo z diskuse ty poslance bez přednostních práv, kteří se chtěli zeptat na otázky z oblasti své odbornosti. Šéf strany Ivan Bartoš řekl, že vláda při personálních změnách hledá důvody až zpětně a často jsou velice vágní.

"Jako například ztráta důvěry, že chybí dlouhodobá koncepce, takové vysvětlení nám nestačí," uvedl s poukazem na to, jak ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) zdůvodnil odvolání šéfa České pošty Martina Elkána.

Strana dnes předložila návrh nominačního zákona. "Měl by zajistit, aby po 20 letech konečně do státních firem zamířili odborníci a ne političtí nominanti, kteří nemají odbornost a mají to jako tzv. trafiky," uvedl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Předloha podle něj vychází z obdobné, která neuspěla v minulém volebním období. Strana však do ní doplnila další prvky, díky kterým by měla být součástí i pravidla bránící střetu zájmů.

Podle Starostů a nezávislých hnutí ANO tím, že podruhé odmítlo schválit pořad mimořádné schůze, omezuje práva jednotlivých poslanců vůbec se vyjádřit ke krokům vlády. Starostové přitom zdůraznili, že jednobarevná vláda ANO nemá důvěru, premiér Andrej Babiš ale podle nich nechápe, že získání důvěry je podstatná záležitost.

"Premiér Babiš tak uvrhává Českou republiku do problémové situace, decimuje politickou kulturu ve spolupráci s prezidentem (Milošem) Zemanem, ústava pro ně pro oba je cárem papíru," řekl šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Podle něj přístup hnutí ANO blokuje práci Sněmovny. "Nepamatuji, že by Sněmovna byla takto nefunkční," řekl.

"Vládní koalice ANO, KSČM a SPD tento týden už podruhé neschválila program mimořádné schůze sněmovny. Předsedové Babiš a (Tomio) Okamura (SPD) měli zjevně strach, že by na navržená témata diskutovali i někteří jejich poslanci. Fér to není, ale pochopit se to dá," reagoval na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle komunistů svolavatelé mimořádné schůze pouze zablokovali projednávání návrhů zákonů. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že osobně kritizuje například odvolání ředitelky nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské či generálního ředitele pošty Elkána, kontrolní pravomoci by ale poslanci měli po kabinetu vymáhat jinak, například žádostí o inventarizaci plnění úkolů daných Ústavním soudem. Svolavatelé schůze se podle něj nemohou vyrovnat s tím, že opakovaně prohráli volby. "Jediná odpověď je nepracovat, zdržovat, udržovat právní řád ve stavu, který vedl k totální destrukci a ekonomické krizi," uvedl na adresu ODS.

Sněmovna neschválila program schůze k personální politice vlády

O návrhu části opozice, aby vláda bez důvěry nečinila nevynucené personální změny, Sněmovna hlasovat nebude. Dolní komora dnes neschválila návrh programu mimořádné schůze k personální politice kabinetu Andreje Babiše (ANO) v demisi, program navrhla šestice poslaneckých klubů. Navzdory domu, že se schůze neuskutečnila, o krocích vlády poslanci a ministři téměř čtyři hodiny debatovali.

Pro schválení programu hlasovalo 59 ze 154 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Většina poslanců se hlasování zdržela. Uskutečnění schůze nepodpořili členové dolní komory ANO, SPD a KSČM.

Části opozice se nelíbí odvolávání náměstků ve státní službě, generálního ředitele České pošty Martina Elkána, šéfa agentury CzechInvest Karla Kučery nebo ředitelů dvou fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Babiš zdůraznil, že jeho vláda zásadní a nevratné kroky nedělá, nic neprivatizuje a neprovádí ani žádné politické čistky na úřadech. Podotkl, že kabinet je legitimní a ústava ho v pravomocích neomezuje. Opoziční politici vyzývali kabinet ke zdrženlivosti.

Usnesení ke zdržení se personálních změn, a to zejména v bezpečnostních a zpravodajských službách, připravila ODS. Další část návrhu obsahovala výzvu, aby kabinet bez důvěry Sněmovny nepředkládala změny služebního zákona.

Babiš: Personální změny byly výměnou špatně uklízejících hospodyň

Premiér Babiš odmítl tvrzení, že by jeho vláda prováděla nevratné změny. Personální změny na ministerstvech označil za výměnu hospodyň, které špatně uklízely. Za stupiditu označil informaci, že by si jeho vláda zjišťovala členství úředníků v ČSSD. Uvedl to dnes v reakci na kritiku v rámci jednání o personální politice své menšinové vlády v demisi.

"Uznávám, že vláda bez důvěry nemá dělat nevratné kroky, ale my neděláme nevratné kroky. Ty kroky, které my děláme, jsou všechny vratné," uvedl Babiš. Podle něj vláda vypisuje výběrová řízení a ANO nemá straníky, kteří se "klepou na post někde na poště nebo kde". Mezi odvolané představitele institucí patří ředitel České pošty Martin Elkán.

Premiér odmítl tvrzení Jana Bartoška (KDU-ČSL), že by se kabinet choval jako dočasný nájemník bytu, který v něm vybourá příčky a rozbije kuchyňskou linku. "My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely. My nic nebouráme. Takže jsme vyměnili nějaké hospodyně. My jsme o tom byli přesvědčeni, že ti lidi tam nemají co hledat, už předtím než jsme byli ve vládě," řekl předseda vlády.

Za stupiditu a pitomost označil informaci, že by si jeho vláda zjišťovala členství úředníků v ČSSD, aby tak přiměla sociální demokraty k podílu na vládě. Babiš řekl, že nechal pouze zpracovat tabulku nárůstu počtu úředníků v jednotlivých resortech podle stran bývalé vládní koalice.

Babiš také obvinil opoziční strany z toho, že ve skutečnosti nechtějí vyjednávat o možné podpoře vlády ANO. Za pokrytecké označil to, že si pravice přeje vládu bez Babiše, když ANO na jeho účasti ve vládě trvá. "Všechno jste zbourali. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat, jsem úplně blbej, neumím to, tak mi to napište tu kuchařku. Představte si, že jsem robot, tady si strčím něco, nějaký čip a budu s vámi jednat, já už nevím, co," uvedl v místy emotivním vystoupení premiér.

Babiš také obvinil opozici, že posiluje rozdělení společnosti, které podle něj vzniklo po první volbě Miloše Zemana prezidentem. Zpochybnil i oprávněnost demonstrací kvůli tomu, že figuruje v seznamech komunistické tajné policie StB jako agent. "Už si to konečně zapište, nebyl jsem agent, nebyl. Tak už přestaňte mě urážet a lhát. Vy tady štvete proti mně," uvedl Babiš.