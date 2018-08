Praha - Jmenování Radima Dragouna do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dnes projednal sněmovní bezpečnostní výbor, což je podmínka pro jeho jmenování. Kabinet nominoval nynějšího šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech na základě doporučení výběrové komise. Nahradit má Michala Murína, který na vedení GIBS počátkem května rezignoval po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Opoziční poslanci považují výběrové řízení za netransparentní. Kritizovali, že se s odkazem na ochranu soukromí nedozvěděli ani jména 12 účastníků řízení.

Dragoun by měl být jmenován na počátku příštího měsíce. "Pokud se vše stihne projednat, jednalo by se zřejmě o datum 1. září," uvedl s odkazem na rozhovor s Babišem. Ředitele GIBS podle zákona o inspekci jmenuje a odvolává předseda vlády, kterému je šéf inspekce z výkonu své funkce odpovědný. Jmenovat ředitele může premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru Sněmovny.

Pětačtyřicetiletý Dragoun poslancům v úvodu jednání představil svůj životopis i vizi práce. "Pokud bych se stal ředitelem, zamýšlel bych se nad strukturou a vedením úřadu," řekl. Podle něj je nutné uvažovat například o tom, zda je potřeba, aby měla inspekce všechna technická a specializovaná pracoviště, když je možné využívat ta policejní.

Ředitel inspekce podle Dragouna musí často komunikovat s vedoucími pracovníky. Žalobce chce řešit i zatížení jednotlivých pracovišť, zaměří se také na vnitřní kontrolní orgány inspekce. Plánuje zlepšit vzdělávání inspektorů. "Určitě by bylo vhodné participovat na spolupráci s justiční akademií, která velmi komplexně postihuje vzdělávání státních zástupců. Myslím si, že by nebyl problém, aby se tohoto vzdělávání účastnili též vedoucí a odborníci z generální inspekce," řekl Dragoun.

Dragoun si klade za cíl urovnat vztahy se státními zástupci, kteří činnost GIBS v minulosti kritizovali. Bližší spolupráci chce navázat i s útvary Policie ČR. "Chtěl bych, aby spolupráce útvarů byla taková, aby se inspekce neobávali slušní policisté, ale pouze ti, kteří se dopustí trestné činnosti," doplnil Dragoun. Na dotaz poslance Pavla Žáčka (ODS) uvedl, že nebude ovlivňovat trestní kauzy premiéra Babiše. "Nebudu ovlivňovat kauzy nikoho," řekl.

Žáček na jednání výboru připomněl okolnosti, za kterých skončil předchozí šéf GIBS Murín. Ten požádal o odchod do civilu po sporech s Babišem. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení skončil. Na schůzkách Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Babiš, který se účastnil pouze první části jednání výboru, odmítl to, že by zasahoval do výběru členů komise či ovlivňoval, koho komise do čela GIBS doporučí. "Neznám ta jména, neřešil jsem to," uvedl. Složení komise podle něj navrhli vládní úředníci. Premiér trval na tom, že výběr šéfa GIBS se uskutečnil poprvé transparentně, předchozí ředitele podle něj vybrali postupně bývalý ministr vnitra Ivan Langer (ODS) a expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Poslankyně ODS Jana Černochová uvedla, že výběrové řízení pokládá za netransparentní, po úřadu vlády požaduje koncepce, které uchazeči předložili.

V brzké době chce Dragoun požádat o vyšší stupeň bezpečnostní prověrky, nyní disponuje prověrkou na stupeň důvěrné. Nový post vyžaduje její prohloubení na stupeň tajné. Počátkem září vystoupí na jednání sněmovní komise pro kontrolu GIBS, které se dnes pouze krátce představil.