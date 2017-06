Šumperk - Pět osobních aut naboural při své jízdě v sobotu ráno v Zábřehu na Šumpersku silně opilý jednadvacetiletý řidič. Mladíkovi naměřili policisté v dechu téměř tři promile alkoholu. Škoda byla vyčíslena na 160.000 korun. Muž je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tři roky vězení, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Do osobních aut narážel ve dvou ulicích města, policisté jej vzápětí dopadli. Řidič mazdy v ulici Boženy Němcové narazil do vozidla Škoda Forman. Ulicí pokračoval dál, ale vzhledem k tomu, že jde o slepou ulici, začal couvat a narazil do vozidla Jaguar X-TYPE a také do vozu Ford Focus, uvedla policejní mluvčí. Poté opilý řidič pokračoval Sokolskou ulicí, kde narazil do dvou vozidel - osobního auta Ford Mondeo a vozidla Škoda Octavia.

Oznámení o poškození několika zaparkovaných vozidel dostali policisté v 06:30. Policejní hlídka řidiče podle popisu vzápětí vypátrala a zastavila krátce poté na komunikaci mezi obcemi Zábřeh a Postřelmov. "U řidiče provedli dechovou zkoušku a naměřili mu kolem 2,9 promile alkoholu v dechu," doplnila policejní mluvčí. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.