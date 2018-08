Brno - Fotbalisté ligového nováčka Opavy dosáhli ve čtvrtém ligovém na neutrální půdě v Brně po remíze 1:1 s Libercem na první bod v sezoně. Po bezbrankovém prvním poločase se Liberec ujal vedení po gólu Romana Potočného, z penalty vyrovnal opavský kapitán Nemanja Kuzmanovič.

Přesnější kombinační souhra vynesla Liberci v úvodní čtvrthodině územní převahu. Po sérii rohových kopů se hosté dokonce ujali vedení, ale před tím, než se míč dostal do branky, zahrál rukou liberecký Mikula a rozhodčí Lerch po poradě s asistentem Hockem gól neuznal.

Bojovně naladěná Opava podporovaná více než tisícovkou svých fanoušků postupně srovnala krok, do šancí se ale dlouho nedostávala. Až ve 37. minutě po trestném kopu Zavadil našel Simerského, jehož hlavičku stačil brankář vyrazit.

O tři minuty později zahrozil na druhé straně Pešek, jenž v záklonu hlavou přehodil brankáře Fendrich, míč se ale jen odrazil od břevna.

Po změně stran převzal nováček z Opavy iniciativu. Ve středu pole soupeře přehrával kombinační souhrou, ale z územní převahy si vypracoval jediný náznak šance, když po Zavadilově centru Simerského hlavička skončila v náruči brankáře Hladkého.

Liberec udeřil z rychlého protiútoku v 62. minutě, kdy opavští zadáci nechali volný prostor Potočnému, který vedle bezmocného brankáře Fendricha poslal míč do sítě.

Po inkasované brance Slezané zvýšili své úsilí, trenér Skuhravý postupně pozměnil útočnou dvojici a na hrotu se objevili Kuzmanovič a střídající Smola. Právě Smolu v 75. minutě liberečtí zadáci stáhli ve vápně a z pokutového kopu Kuzmanovič vyrovnal.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Nebudu dnes hodnotit zápas, jak jsem jej viděl. To je poslední věc, která by našemu týmu pomohla. Viděli jsme v přímém přenosu mužstvo, které obrovsky chce, ale nervozita mu svazuje nohy. První poločas byl z naší strany křečovitý. Ve hře nebyla kombinace ani nabídky. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe. Nechtěl jsem střídat, ale Poškáč měl lehký otřes mozku. Když to po naší šanci vypadalo, že bychom mohli zápas zvládnout, tak jsme udělali dětinskou chybu a Potočný ji potrestal. Beru jako plus, že se nám podařilo vyrovnat. Od toho se můžeme odpíchnout. Snahu jsme měli, ale fotbalová kvalita na naší straně nebyla. Byl to nejhorší výkon za mého působení u týmu."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Ztratili jsme zbytečně dva body. Ale díváme se dopředu. Předvedli jsme dobrou hru a je škoda, že jsme výkon výsledkově nepotvrdili. Měli jsme vstřelit tři, nebo čtyři branky, aby bylo utkání pro nás vítězné. Bohužel jsme v konci přišli o jednobrankový náskok. Ale tým zaslouží ocenění za charakter a statečnost, s jakou bojoval až do konce. Kdybychom byli lepší v koncovce, tak bychom se nemuseli bavit o sporných momentech. Opava hrála kombinační fotbal, což nám vyhovuje. Udělala ale dnes zbytečné chyby ve středu pole, kde ztrácela míče."