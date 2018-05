Praha - Fotbalisté Opavy se po třinácti letech vracejí do první ligy. Postup jim zajistila dnešní prohra Pardubic, které podlehly 2:4 na hřišti o záchranu bojujícího Varnsdorfu. Slezský celek má tři kola před koncem jistotu, že v druholigové tabulce neskončí hůř než druhý. Od třetího místa ho dělí nesmazatelný náskok deseti bodů.

Opava si mohla zajistit sama postup už v sobotu, ale na hřišti pražské Olympie i proti deseti pouze remizovala 1:1. Blízko návratu do nejvyšší soutěže je i Příbram, která má na druhé postupové příčce náskok osmi bodů před třetím Hradcem Králové. Čtvrtý Třinec a páté Pardubice už ztrácejí na Středočechy devět bodů.

Ve Varnsdorfu bylo od začátku vidět, že domácí na rozdíl od soupeře měli o co hrát, a už ve druhé minutě je poslal do vedení Klobása. Na jeho gól sice vzápětí odpověděl Kovář, ale ještě do poločasu vrátil Severočechům vedení Kouřil. Krátce po přestávce zvýšil Durdevič, po hodině hry se podruhé prosadil Klobása.

V závěru už jen hostující Huf zkorigoval výsledek a Varnsdorf si díky výhře 4:2 připsal důležité body v boji o záchranu. V tabulce mu patří 12. místo a od sestupového pásma ho dělí tři body. Třinácté Táborsko, které dnes remizovalo 1:1 s Českými Budějovicemi, má o bod méně. Ústí nad Labem je čtrnácté jen díky lepšímu skóre oproti patnáctému Frýdku-Místku, zatímco Vítkovice jsou o bod poslední.

Opava naposledy hrála nejvyšší soutěž v ročníku 2004/2005, kdy skončila poslední. Místo do druhé ligy se však tehdy i kvůli dluhům propadla až do krajského přeboru, kde však strávila jen jeden ročník, protože nové vedení koupilo druholigovou licenci. Po návratu do druhé ligy klub také dvakrát spadl do MSFL, ve které naposledy hrál před čtyřmi lety. Příbram se může vrátit po roce.

Fotbalová národní liga - 27. kolo:

Žižkov - Třinec 0:4 (0:2), České Budějovice - Táborsko 1:1 (0:0), Varnsdorf - Pardubice 4:2 (2:1), Vlašim - Znojmo 2:1 (1:1).

Tabulka:

1. Opava 27 16 8 3 64:31 56 2. Příbram 27 17 3 7 52:28 54 3. Hradec Králové 27 13 7 7 46:31 46 4. Třinec 27 12 9 6 40:27 45 5. Pardubice 27 14 3 10 37:24 45 6. České Budějovice 27 10 10 7 39:28 40 7. Vlašim 27 10 5 12 40:45 35 8. Sokolov 27 10 5 12 28:35 35 9. Znojmo 27 9 7 11 33:43 34 10. Žižkov 27 9 5 13 39:47 32 11. Olympia Praha 27 7 10 10 29:40 31 12. Varnsdorf 27 7 9 11 35:43 30 13. Táborsko 27 7 8 12 33:43 29 14. Ústí nad Labem 27 7 6 14 29:46 27 15. Frýdek-Místek 27 6 9 12 25:43 27 16. Vítkovice 27 6 8 13 30:45 26