Opava/Ostrava - Opavský a ostravský fotbalový klub se přou, kdo nese větší díl odpovědnosti za sobotní řádění fanoušků v Opavě. Během něj policie zadržela na 60 lidí. Chuligáni útočili na znepřátelené fandy i policisty a ničili majetek. Příznivci Baníku se také pokusili násilím vniknout na stadion. Hlavním bodem sváru je 340 vstupenek, které Opava nabídla Baníku pro jeho fandy. Ostravané tvrdí, že pokud by se na stadion dostalo více příznivců hostů, minimálně 1200, byla by situace méně vyhrocená. Opava to odmítá s tím, že řádění chuligánů by se jen přeneslo na stadion.

Příznivci Baníku zápas bojkotovali. Z 340 uvolněných vstupenek se prodalo jen 84. Na stadion pak přišly tři desítky fanoušků Baníku. Před stadionem se ale shromáždilo 1500 dalších a právě z jejich řad se rekrutovali násilníci.

Provozní ředitel a bezpečnostní manažer Baníku Petr Konderla tvrdí, že přidělení co největšího počtu vstupenek pro hosty vždy na fandy působilo pozitivně. Podle něj Opava měla dostatek času přijmout opatření, aby se příznivců Ostravy na stadion dostalo co nejvíce a byli pod dostatečnou kontrolou. "Bylo možné provést rozsáhlá organizační opatření, aby se případné nepřístojnosti daly zmírnit nebo zcela vymýtit," řekl.

Dodal, že sobotní utkání bylo naplánováno už v červnu loňského roku. "Klub z Opavy měl dostatek prostoru zaobírat se myšlenkou zmírnění mnohaleté nevraživosti mezi oběma tábory," uvedl. Přístup představitelů Opavy pak označil za neoblomný a nedostatečné aktivní.

Předseda představenstva opavského klubu Marek Hájek tato tvrzení odmítá. "Neudělali jsme chybu, jsme přesvědčeni, že to byl správný postup," řekl. Podle něj řada příznivců Ostravy přijela do Opavy útočit na stadion, což nemělo s fanouškovstvím nic společného. Uvedl také, že Baník měl lépe pracovat se svými fandy. "Možná by bylo lepší, kdyby vedení Baníku udělalo fanzonu na Bazalech, kde by si fandové zápas, který se vysílal, mohli v klidu užít," kontroval.

Odmítl i to, že klub měl přijmout technická opatření. "Baník se plete, pokud si myslí, že kvůli jednomu zápasu bychom do přestavby mohli investovat minimálně milion korun," řekl. Podle něj by město, které je vlastníkem stadionu, na toto nepřistoupilo. "Jsme rádi, že podporuje naši mládež a udržuje nám sportoviště. Vyvolat milionovou investici by bylo neobhajitelné," řekl Hájek.

Dál tvrdí, že s ohledem na stavební řešení stadionu nemůže Opava nabídnout hostujícím klubům více než 700 vstupenek. I toto množství Baníku prý nabídli. Ten to ale odmítl. S tím nesouhlasí Konderla. Tvrdí, že taková nabídka oficiálně nikdy nezazněla. Jedinou zmínku o 700 vstupenkách na jedné ze schůzek takto nevnímal. "Pochopil jsem ji jako řečnickou otázku, zda-li by takový počet zmírnil možné negativní dopady nedostatku vstupenek, na což jsem odpověděl, že ne," dodal.