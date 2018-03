Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček (uprostřed) 6. března 2018 v Praze na schůzi Poslanecké sněmovny, kde při svém vystoupení potvrdil, že se vzdává funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela komise zvolen 2. března a volba vzbudila kontroverze. Proti jeho zvolení do čela komise pro kontrolu GIBS protestovaly 5. března tisíce lidí v několika městech po celé České republice. Vlevo na snímku je poslanec Pavel Kováčik (KSČM).

Praha - Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) se dnes vzdal funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Předešel tak hlasování o svém odvolání, které chtěla prosadit většina sněmovních stran. Jeho rozhodnutí opoziční politici kvitovali, současně však upozorňovali, že může být součástí politického obchodu ANO a komunistů, kteří jednají o možné toleranci vlády ANO. Šéf KSČM Vojtěch Filip nicméně novinářům řekl, že kvůli důvěryhodnosti ANO je tolerance kabinetu ze strany KSČM na vážkách.

Páteční zvolení Ondráčka kritizovaly politické strany kvůli tomu, že se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. V pondělí se kvůli tomu sešly tisícovky lidí v desítce městech napříč republikou. Ondráček uvedl, že kvůli "pár křiklounům" v ulicích neodstupuje. Krok zdůvodnil svou bezpečností a bezpečností své rodiny. Pravici nazval v projevu ve Sněmovně demokratickou žumpou.

Ondráček předešel rezignací hlasování o návrhu ODS, aby Sněmovna zařadila na nynější schůzi bod o jeho odvolání. Lidovci požadovali jeho úplné odvolání z komise. Pravici Ondráček nařkl z toho, že její pojetí demokracie znamená, že on, jeho rodina i děti čelí silnému mediálnímu tlaku. Zvažoval prý, že požádá o policejní ochranu.

Filip uvedl, že rozhodnutí, zda by komunisté mohli tolerovat druhou vládu hnutí ANO, je po posledním dění na vážkách. Pro odvolání Ondráčka se totiž o víkendu vyslovil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Podle Filipa zvažovanou toleranci kabinetu ze strany KSČM nemusí ohrozit neshody na programu, ale spíš důvěryhodnost partnera.

Opoziční politici Ondráčkovo rozhodnutí uvítali. Přispěl k němu podle nich i tlak veřejnosti v podobě pondělních demonstrací. "Téhle šarády jsme ale mohli být všichni ušetřeni, kdyby ho hnutí ANO od začátku nepodporovalo," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Šéf ODS Petr Fiala konstatoval, že odpor, vytrvalost a protesty zabraly.

Chování Babiše v posledních dnech kritizovaly i další strany, které upozorňovaly, že právě hlasy ANO značně přispěly k Ondráčkovu zvolení. "Není to zásluha Babiše, ale vás, na náměstích po celé zemi. Děkuji," uvedl na twitteru první místopředseda STAN Vít Rakušan. Odstoupení uvítal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle kterého pondělní demonstrace v několika českých městech měly smysl.

Rezignaci Ondráčka uvítali orgánizátoři protestů. Podle nich se ukázalo, že ozvat se proti návratu komunistů k moci má smysl. Veřejnost vyhrála nad politiky, uvedli.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek si nemyslí, že by dění kolem Ondráčka mohlo nějak ovlivnit vyjednávání o podpoře vlády mezi ANO a KSČM. Faltýnek také odmítl, že by Ondráčkův odchod byl součástí politického obchodu mezi ANO a KSČM. Nechtěl zároveň předjímat, kdo by komisi mohl nově vést. Filip prohlásil, že věc projednají kolektivní orgány komunistů, ale k výměně Ondráčka nevidí kvůli jeho odbornosti důvod.

Faltýnek neočekává, že by KSČM znovu nominovala Ondráčka, který zůstává členem komise. Podle něj je jednou možností výměna Ondráčka za jiného poslance KSČM, nebo volba zástupce jiné sněmovní strany. Piráti už oznámili, že budou opětovně navrhovat svého poslance Mikuláše Ferjenčíka, ODS zvažuje opětovnou nominaci své poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové.

Organizátoři protestů k Ondráčkovi: Veřejnost vyhrála nad politiky

Ozvat se proti návratu komunistů k moci má smysl, veřejnost vyhrála nad politiky. V reakci na dnešní odstoupení poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) z funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) to uvedli organizátoři petiční akce a pondělních protestů v českých městech.

"Ohlášenou rezignaci pana Ondráčka vítáme jako splnění toho, oč usilovala naše petice i včerejší (pondělní) protestní shromáždění po celé zemi. A je skvělou zprávou, že ozvat se proti návratu komunistů k moci má smysl," sdělila dnes ČTK organizátorka demonstrace Lucie Kohoutová. Je přesvědčena, že hlavní zásluhu na Ondráčkově rezignaci měly právě pondělní protesty.

"Desítky tisíc občanů svou účastí i podpisy jasně ukázaly, že jim záleží na dalším vývoji politické situace u nás daleko více než stávající vládě. A že veřejnost odmítá návrat komunistů všeho ražení a nástup ostatních extremistických tendencí k moci," uvedla.

Ráda by, aby si politická reprezentace plně uvědomila rozsah pondělní akce a aby v budoucnosti jednala ve prospěch občanů i bez nutnosti takových shromáždění.

Petici proti zvolení Ondráčka podepsalo při pondělních protestech asi 14.000 lidí. Podle Kohoutové zhruba polovina podpisů pochází z demonstrace v Praze, kde organizátoři odhadli počet účastníků na 20.000. Operátor T-Mobile dnes pro ČTK uvedl, že podle analýzy jeho dat se demonstrace na Václavském náměstí zúčastnilo přibližně 25.000 lidí.