Ilustrační foto - Lezec Adam Ondra vystoupil 5. prosince v Praze na tiskové konferenci po návratu z USA, kde přelezl v rekordním času nejtěžší vícedélkovou cestu na světě Down Wall. ČTK/Krumphanzl Michal

Campitello di Fassa (Itálie) - Adam Ondra získal potřetí stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Úřadujícího světového šampiona překonal v chladném finále v Campitellu di Fassa v Trentu Francouz Romain Desgranges. Stejné pořadí mělo předtím i semifinále, Desgranges ovládl šampionát i v roce 2013.

Čtyřiadvacetiletý sportovní lezec z Brna Ondra, jenž loni v listopadu v rekordním čase přelezl patrně nejtěžší vícedélkovou cestu světa Dawn Wall v masivu El Capitan v Yosemitech, sbírá z MS i ME pravidelně medaile. V nové olympijské disciplíně by měl i za tři roky v Tokiu útočit na zápis do historie.

Novou mistryní Evropy mezi ženami je Belgičanka Anak Verhoevenová. Nejlepší z pětice Češek Iva Vejmolová skončila na 24. místě.

V lezení na rychlost neobhájil titul z předchozích dvou šampionátů Libor Hroza. V pátek sice vyhrál kvalifikaci, ale pak v semifinálové vyřazovací fázi ulil start a byl klasifikován jako šestnáctý.