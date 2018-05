Mehadia (Rumunsko)/Praha - Český lezec Adam Ondra jako první na světě přelezl dvě nejtěžší skalní cesty v Rumunsku. Cesta Black Cobra v sektoru Cascada Vanturatoarea má obtížnost 9a. Cesta Stone Butterfly dokonce 9a+. Druhá jmenovaná se stala nejtěžší vylezenou cestou celého Balkánu.

Přelezy Ondra absolvoval v průběhu natáčení cestopisu Balkánem nahoru a dolů, na kterém spolupracuje s Českou televizí. Sportovní lezení zatím v Rumunsku není příliš rozšířené, dosud zde byla nejvyšší přelezená obtížnost 8b+, kterou v minulých dnech Ondra nejdříve posunul zdoláním cesty Black Cobra.

"Málokdy je stěna převislá hladká deska jako tady. Chytů je tady tak akorát, aby stěnu bylo možné vylézt. Kdyby jeden jediný chyběl, už to nepůjde. Příroda to tady vytvořila tak, že jde o těžké lezení, ale ještě stále to jde," uvedl v tiskové zprávě Ondra.

Navzdory nepřízni počasí pak zdolal ještě o stupínek obtížnější cestu Stone Butterfly. "Rozhodně to nebylo úplně přímočaré, první dva dny jsem bojoval s vysokou vlhkostí. Třetí den počasí vypadalo ještě hůř, ale i tak jsme se rozhodli v dešti pro pětačtyřicetiminutový výšlap pod skály a ukázalo se, že to nebylo až takové bláznovství. Cesta byla překvapivě suchá a i přesto, že na první i druhy pokus toho dne jsem spadnul z horní části, nakonec se mi podařilo sesbírat zbytky posledních sil na poslední úspěšný pokus," popisoval Ondra.

Pětadvacetiletý Ondra dlouhodobě patří k nejlepším sportovním lezcům na světě. Je trojnásobným mistrem světa a v poslední době se věnuje hlavně lezení v přírodě. V listopadu 2016 ho proslavilo překonání patrně nejtěžší vícedélkové cesty světa Dawn Wall v masivu El Capitan v Yosemitském národním parku v USA. Loni v září pak zdolal nejtěžší cestu světa v norském Flatangeru a zavedl tak nový stupeň obtížnosti 9c. Vyneslo mu to sedmé místo v loňském ročníku ankety Sportovec roku.