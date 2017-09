Praha - Olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda už další úspěchy do své sbírky nepřidá. Dvojnásobný vicemistr světa a evropský šampion ukončil ve 32 letech kariéru, což již delší dobu naznačoval. Nyní je jasné, že dál už závodit nebude. Na úterý svolal "rozlučku se SVOBODOU".

Před letošním mistrovstvím Evropy nevyloučil, že by mohl vydržet do olympijských her 2020 v Tokiu. V létě ale už neodjel na mistrovství světa a uvedl, že se blíží doba, kdy se začne věnovat trenérské práci nebo organizaci závodů.

"Celou letošní sezonu jsem se trochu pral s chutí závodit a vsázel jsem na to, že ji v létě na těch nejdůležitějších závodech zase najdu. Nicméně na mistrovství Evropy, i přes to, že jsem byl zdravý, ve formě a měl jsem v podstatě ideální podmínky, mě ten závod nenadchl a nebyl jsem do něj vnitřně zatažený," uvedl Svoboda. "Cítím, že se ta motivace postupně přesunula od závodění do jiných oblastí a posportovní ambice přetlačily ty sportovní. Těším se na to, co přijde dál," dodal.

K titulu olympijského šampiona mířil Svoboda už v Pekingu v roce 2008, ale pokazil parkur, a zlato získal až na hrách v Londýně o čtyři roky později. Vicemistrem světa se stal v letech 2008 a 2009, evropský titul má z roku 2010.

Po olympijském triumfu si prošel závodník pražské Dukly sérií zranění a loni na hrách v Riu de Janeiro skončil devátý. Dlouhodobě ho vedl reprezentační kouč Jakub Kučera. Letos Svoboda trénoval pod Liborem Capalinim, bronzovým medailistou z olympiády v Aténách 2004.

V úterý se chystá slavnostně zavěsit pětibojařskou výbavu na hřebík.