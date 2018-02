Pchjongčchang - Ester Ledecká se dnes stala podruhé olympijskou vítězkou a získala pro českou výpravu druhé zlato na hrách v Pchjongčchangu. Týden po senzačním triumfu v lyžařském super-G vyhrála dvaadvacetiletá reprezentantka paralelní obří slalom na snowboardu, kde byla velkou favoritkou. Stala se tak první ženou, která vybojovala na jedné olympiádě dvě zlata v odlišných sportech. Na úspěch Ledecké nenavázali hokejisté, kteří v duelu o bronz podlehli Kanadě 4:6.

Ledecká v olympijském závodu ovládla kvalifikaci a pak i čtyři vyřazovací jízdy. Ve finále porazila o 46 setin sekundy Němku Selinu Jörgovou. "Jsem strašně šťastná, že se mi to povedlo. Už po kvalifikaci jsem byla asi nejvíc dojatá z celého korejského závodu. Měla jsem tu možnost jet tady v obou sportech a pak už jsem si říkala: už si to budeš jenom užívat a jezdit, jak jsi zvyklá. A takhle mi to vyšlo," řekla Ledecká, která jako první na olympiádě startovala na lyžích i na snowboardu a navíc v obou sportech získala zlato.

"Je to věc, která obletí všechny světové noviny, a každý se to dozví, že se stalo něco mimořádného. Myslím, že je to největší věc od doby Věry Čáslavské. Těžko mě napadá jiné srovnání," řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Coby suverénně nejúspěšnější členka výpravy na ZOH v Pchjongčchangu ponese Ledecká při nedělním slavnostním zakončení her českou vlajku.

Hokejisté na olympijském turnaji nezvládli zápas o třetí místo a po porážce s Kanadou 4:6 zůstali na velké akci opět bez medaile. Jejich posledním cenným kovem zůstává bronz z mistrovství světa 2012. Bitvu o třetí příčku ztratili čeští hokejisté i na světových šampionátech v Minsku 2014 a v Praze o rok později. Poslední olympijskou medailí je bronz z Turína 2006.

Osmým místem se rozloučili s hrami běžec na lyžích Martin Jakš a rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Jakš zaznamenal nejlepší individuální výsledek pod pěti kruhy v kariéře v závodě na 50 km klasickou technikou, který vyhrál Fin Iivo Niskanen před Rusy Alexandrem Bolšunovem a Andrejem Larkovem.

Jednadvacetiletá Zdráhalová dojela osmá při olympijské premiéře závodu rychlobruslařek s hromadným startem. Nechala za sebou několik mnohem zkušenějších soupeřek včetně nejúspěšnější rychlobruslařky všech dob Němky Claudie Pechsteinové nebo trojnásobné mistryně světa Američanky Heather Bergsmaové.

Premiérový olympijský závod družstev vyhráli v Pchjongčchangu švýcarští lyžaři a Wendy Holdenerové se tak podařilo zkompletovat medailovou sbírku. V Koreji už měla stříbro ze slalomu a bronz z kombinace. Druhé skončilo Rakousko a třetí Norsko. Česká čtveřice Gabriela Capová, Martina Dubovská, Ondřej Berndt a Filip Forejtek vypadla hned v 1. kole s Itálií.

Sobotní výsledky ZOH: BĚH NA LYŽÍCH: Muži - 50 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 2:08:22,1, 2. Bolšunov -18,7, 3. Larkov (oba OSR) -2:37,5, 4. Harvey (Kan.) -2:43,6, 5. Sundby -2:43,7, 6. Holund (oba Nor.) -2:50,1, 7. Rickardsson (Švéd.) -3:50,4, 8. Jakš (ČR) -4:10,5, 9. D. Cologna (Švýc.) -4:21,1, 10. Iversen (Nor.) -4:36,9, ...41. Razým -13:44,7, 55. Knop -20:58,8, Rypl (všichni ČR) nedokončil. BOBY: Muži - čtyřboby po 2 ze 4 jízd: 1. Německo (Friedrich, Bauer, Grothkopp, Margis) 1:37,55 (48,54+49,01), 2. Korea (Won Jun-čong, Čun Čung-lin, So Jong-u, Kim Tong-hjon) -0,29 (48,65+49,19), 3. Německo (Walther, Kuske, Rodiger, Franke) -0,35 (48,74+49,16), 4. Kanada (Kripps) -0,57, 5. Německo (Lochner), Lotyšsko (Melbardis) a Švýcarsko (Peter) všichni -0,66, 8. Rakousko (Maier) -0,76, 9. USA (Bascue) -0,88, 10. Lotyšsko (Kibermanis) -0,89, ...19. ČR (Dvořák, Kopřiva, Šindelář, Nosek) -1,48 (49,07+49,97), 22. ČR (Vrba, Stokláska, Suchý, Egydy) -1,99 (49,73+49,81). CURLING: Muži - finále: USA - Švédsko 10:7. Ženy - o 3. místo: Japonsko - Velká Británie 5:3. HOKEJ: Muži - o 3. místo: ČR - Kanada 4:6 (1:3, 0:0, 3:3) Branky a nahrávky: 10. M. Růžička (Červenka), 47. Jan Kovář (Horák, Řepík), 57. Červenka (Nakládal, Mertl), 58. Červenka (Horák, Mozík) - 9. Ebbett (Robinson, Gragnani), 10. Kelly (Goloubef, Klinkhammer), 16. D. Roy (Kozun, R. Bourque), 46. Ebbett (Kozun, Goloubef), 50. Kelly (Klinkhammer), 56. Wolski (Howden). Rozhodčí: Olenin (Rus.), Mayer - McIntyre (oba USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4807. RYCHLOBRUSLENÍ: Závod s hromadným startem: Muži: 1. I Sung-hun (Korea) 60, 2. Swings (Belg.) 40, 3. Verweij (Niz.) 20, 4. Wenger (Švýc.) 11, 5. Thorup (Dán.) 8, 6. Heidegger (Rak.) 6, 7. Michajlov (Běl.) 1, 8. Čong Če-won (Korea) 1, 9. Mantia (USA) 0, 10. Contin (Fr.) 0. Ženy: 1. N. Takagiová (Jap.) 60 b., 2. Kim Po-num (Korea) 40, 3. Schoutenová (Niz.) 20, 4. Alusaluová (Est.) 15, 5. Li Tan (Čína) 6, 6. Zujevová (Běl.) 3, 7. Lollobrigidaová (It.) 1, 8. Zdráhalová (ČR) 1, 9. Zlotkowská (Pol.) 1, 10. Kuo Tan (Čína) 0. SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ: Družstva: 1. Švýcarsko (Feierabendová, Zenhäusern, Holdenerová, Yule), 2. Rakousko (Liensbergerová, Matt, Gallhuberová, Schwarz, Feller), 3. Norsko (Lysdahlová, Nestvold-Haugen, Haverová-Lösethová, Foss-Solevaag), 4. Francie, 5. Velká Británie, Německo, Itálie a Švédsko, 9. ČR (Capová, Berndt, Dubovská, Forejtek), Slovensko, Korea, Slovinsko, USA, OSR, Kanada, Maďarsko. SNOWBOARDING: Big Air: Muži: 1. Toutant (Kan.) 174,25, 2. Mack (USA) 168,75, 3. Morgan (Brit.) 168,00, 4. Corning 153,00, 5. Gerard (oba USA) 143,00, 6. Schärer (Švýc.) 140,75, 7. Bergrem (Nor.) 131,00, 8. Boesiger (Švýc.) 118,25, 9. Parrot (Kan.) 117,75, 10. McMorris (Kan.) 72,50. Obří slalom: Muži: 1. Galmarini (Švýc.), 2. I Sang-ho (Korea), 3. Košir (Slovin.), 4. Dufour (Fr.), 5. Karl (Rak.), 6. Baumeister (Něm.), 7. Fischnaller, 8. Coratti (oba It.), 9. Payer (Rak.), 10. Wild (OSR). Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Jörgová, 3. Hofmeisterová (obě Něm.), 4. Zavarzinová (OSR), 5. Takeučiová (Jap.), 6. Zoggová (Švýc.), 7. Ulbingová, 8. Meschiková (obě Rak.), 9. Langenhorstová (Něm.), 10. Bykovová (OSR).