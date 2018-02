Pchjongčchang - V jihokorejském Pchjongčchangu dnes závěrečným ceremoniálem skončily XXIII. zimní olympijské hry. Poslední zlatou medaili získala norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová a stala se nejúspěšnější sportovkyní v historii zimních olympiád. Hokejový turnaj vyhráli favorizovaní Rusové, kteří v dramatickém finále s Německem odvrátili porážku gólem v poslední minutě třetí třetiny a v prodloužení jim zajistil triumf Kirill Kaprizov.

Česká výprava skončila v pořadí států s dvěma zlatými, dvěma stříbrnými a třemi bronzovými medailemi čtrnáctá. Vyhráli Norové, kteří získali 14 zlatých a celkem 39 medailí, čímž o dva cenné kovy překonali rekord Američanů z Vancouveru 2010. Čtrnáct zlatých medailí nasbíralo také Německo, to ale mělo méně druhých a třetích míst.

Sedmatřicetiletá Björgenová byla v závodě na 30 kilometrů klasickou technikou zcela suverénní. Před Finkou Kristou Pärmäkoskiovou vyhrála téměř o dvě minuty, získala už osmé zlato a celkově patnáctou olympijskou medaili. S bilancí osmi zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových předstihla slavného krajana biatlonistu Oleho Einara Björndalena o dva bronzy. Z dvojice českých lyžařek si vedla lépe 23. Kateřina Beroušková.

Ruští hokejisté ve finále porazili překvapení olympijského turnaje Německo 4:3 v prodloužení. Němci přitom po vyřazení Švédska a Kanady sahali po další senzaci, v 57. minutě je obránce Jonas Müller dostal do vedení a krátce poté měli k dispozici přesilovou hru. Jenže trenér favorizovaného týmu OSR Oleg Znarok i v oslabení odvolal brankáře a necelých 56 vteřin před koncem třetiny vyrovnal vítěz kanadského bodování Nikita Gusev.

V desáté minutě prodloužení pak v přesilovce vstřelil vítězný gól Kaprizov. Deváté olympijské zlato získala sborná po 26 letech, pro Němce je druhé místo nejlepším výsledkem pod pěti kruhy.

Soutěž čtyřbobů vyhrál německý pilot Francesco Friedrich a po triumfu ve dvoučlenných týmech získal v Koreji druhé zlato. Němci navíc díky Miriamě Jamankaové podruhé v historii zvítězili na hrách ve všech třech bobových soutěžích. Pro oba české čtyřboby skončila soutěž už po třetí jízdě, mezi nejlepší dvacítku se nevešly.

Curlingový turnaj ovládly Švédky, jimž z hlediště fandil i král Carl XVI. Gustaf. Ve finále porazily domácí Koreu 8:3 a po Turíně 2006 a Vancouveru 2010 získaly třetí zlato. V Kangnungu tak předčily své mužské kolegy, kteří v roli nejvýše nasazeného týmu podlehli v sobotním finále Američanům.

Ruští sportovci nesměli pod svou vlajkou nastoupit ani na závěrečném ceremoniálu. Jejich naděje na ukončení suspendace ještě před koncem olympiády zhatily především pozitivní dopingové testy curlera Alexandra Krušelnického a bobistky Naděždy Sergejevové v průběhu her. MOV proto rozhodl, že trest pro ruské olympioniky za dopingový skandál zůstává v platnosti.

Českou vlajku na slavnostním zakončení her nesla dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Olympijský oheň v Pchjongčchangu po ceremoniálu zhasl a štafetu převzal Peking, kde se příští zimní hry uskuteční v roce 2022.

Nedělní výsledky ZOH:

BĚH NA LYŽÍCH:

Ženy - 30 km klasicky:

1. Björgenová (Nor.) 1:22:17,6, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,5, 3. Nilssonová (Švéd.) -1:58,9, 4. Östbergová (Nor.) -2:00,4, 5. Kallaová (Švéd.) -2:57,2, 6. Niskanenová (Fin.) -3:01,6, 7. Digginsová (USA) -3:37,2, 8. Wengová (Nor.) -4:07,9, 9. Stadloberová (Rak.) -4:14,1, 10. Išidaová (Jap.) -4:20,8, ...23. Beroušková -9:23,8, 39. Hynčicová (obě ČR) -16:57,1.

BOBY:

Muži - čtyřboby:

1. Německo (Friedrich, Bauer, Grothkopp, Margis) 3:15,85 (48,54+49,01+48,76+49,54), 2. Německo (Walther, Kuske, Rodiger, Franke) -0,53 (48,74+49,16+48,90+49,58) a Korea (Won Jun-čong, Čun Čung-lin, So Jong-u, Kim Tong-hjon) -0,53 (48,65+49,19;48,89+49,65), 4. Švýcarsko (Peter) -0,74, 5. Lotyšsko (Melbardis) -0,80, 6. Kanada (Kripps) -0,84, 7. Rakousko (Maier) -1,05, 8. Německo (Lochner) -1,26, 9. USA (Bascue) -1,43, 10. Lotyšsko (Kibermanis) -1,56, ...21. ČR (Dvořák, Kopřiva, Šindelář, Nosek) 2:29,09 (49,07+49,97+50,05), 24. ČR (Vrba, Stokláska, Suchý, Egydy) 2:29,59 (49,73+49,81+50,05) - nepostoupili do závěrečné jízdy.

CURLING:

Ženy - finále:

Švédsko - Korea 8:3.

Konečné pořadí:

1. Švédsko, 2. Korea, 3. Japonsko, 4. Velká Británie, 5. Čína, 6. Kanada, 7. Švýcarsko, 8. USA, 9. OSR, 10. Dánsko.

HOKEJ:

Muži - finále:

OSR - Německo 4:3 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Vojnov (N. Gusev, Kaprizov), 54. N. Gusev (Kaprizov, Dacjuk), 60. N. Gusev (Kaprizov, Zub), 70. Kaprizov (N. Gusev, Vojnov) - 30. Schütz (Macek, Hager), 54. Kahun (Mauer, Ehliz), 57. J. Müller (Ehliz, Hördler).

Konečné pořadí:

1. OSR, 2. Německo, 3. Kanada, 4. ČR, 5. Švédsko, 6. Finsko, 7. USA, 8. Norsko, 9. Slovinsko, 10. Švýcarsko, 11. Slovensko, 12. Korea.