Ostrava/Brno - Olympijské festivaly v Ostravě a Brně navštívilo během 17 dnů téměř 259.000 lidí. V Brně přišlo na festival 157.271 návštěvníků, v Ostravě a čtyřech lyžařských areálech v Beskydech a Jeseníkách dohromady 101.624 lidí. ČTK to za pořadatele oznámili Petra Ivánková a Miloš Židík.

Areál kolem Pavilonu Z na brněnském Výstavišti nabízel možnost vyzkoušet si 34 olympijských i neolympijských zimních i letních sportů. Největší zájem byl podle Ivánkové o curling, biatlonovou střelnici a pumptrack a dnem s nejvyšší návštěvností byla sobota 17. února, kdy do areálu přišlo 23.165 lidí.

V Ostravě mohli lidé kromě festivalového areálu s 30 sporty u Ostravar Arény navštívit i Korejskou vesničku na Masarykově náměstí v centru města, kde mohli vidět ukázky korejské kultury a ochutnat korejská jídla.

Festival zavítal také do lyžařských středisek v Mostech u Jablunkova a Bílé na Frýdecko-Místecku a v Karlově pod Pradědem a Kopřivné v Malé Morávce na Bruntálsku. Přímo do areálu u haly přišlo celkem 72.010 lidí, do vesničky 11.063 a do lyžařských areálů dohromady 18.551.

Také v ostravské části festivalu byla dnem s nejvyšší návštěvností sobota 17. února, kdy všechny části navštívilo dohromady 15.679 lidí. Nejvytíženějším sportovištěm byl podle Židíka curling.

"Zimní edice Olympijského festivalu je jednou z nejpovedenějších akcí, které jsme měli možnost v posledních letech 'pod pěti kruhy' pořádat. Návštěvníci Olympijského festivalu opět ukázali, že Česko není zemí, která se dokáže semknout u sportovních úspěchů svých hrdinů pouze před televizní obrazovkou nebo v hospodách, ale především při aktivním sportu," uvedla manažerka projektu Naďa Černá.

Areály v Ostravě i Brně navštívila řada sportovních legend i úspěšní aktivní sportovci. V Brně to byli například bývalí hokejisté Jiří Holík a Jozef Golonka, asistent trenéra hokejových vítězů z Nagana 1998 Slavomír Lener, dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová a po návratu z Koreje bronzová medailistka v snowboardcrossu Eva Samková. V Ostravě se mohli návštěvníci setkat se zlatým hokejistou z Nagana Davidem Moravcem nebo třemi vítěznými fotbalisty z letní olympiády v Moskvě v roce 1980 Jaroslavem Netoličkou, Vernerem Ličkou a Liborem Radimcem.