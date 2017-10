Praha - Legenda českého rocku skupina Olympic, která oslaví 9. prosince koncertem v pražské O2 areně pětapadesátiny, ještě nekončí. "Zatím není proč toho nechat. Lidi chodí a jsme v dobré fyzické i psychické kondici," řekl ČTK lídr kapely Petr Janda. V supraphonské prodejně dnes se spoluhráči představil komplet tří CD nazvaný 66 nej + 1.

"Dělám celý život práci, která mě neskutečně baví. Ještě nenastala doba, abych si dokázal představit, že bych už nehrál," řekl Janda.

Pražský koncert bude podle něj dlouhý. "Nechceme připravit posluchače o hlavní hity - a těch je moc. Navíc tam bude moc účinkujících, ale nebude to guláš. Nechceme, aby se každý svěřoval, jak se mu Olympic líbí, jak ho poslouchá i na WC. A bude to strašná legrace a zároveň strašná nuda," uvedl Janda. Hosté tam podle něj "vplují" jako gratulanti, odzpívají kousek a zase odejdou, což je princip celého večera.

"I když je to k sezení, protože chápu, že se našim posluchačům stát nechce, budeme dělat vše proto, aby vstali. A byl to jakýsi klubový večer ve velkém prostoru," dodal Janda, na jehož kontě je kolem 900 písní. Zhruba 500 jich nahrál Olympic.

Komplet tří alb k jubileu zachycuje dráhu skupiny od roku 1965 do současnosti. Jde téměř o čtyři hodiny muziky, kterou doplňuje vzpomínkový booklet. První disk mapuje hity 60. let, například Dej mi víc své lásky, Snad jsem to zavinil já, Želva, Bon soir, mademoiselle Paris či Pták Rosomák, nejen od autorské dvojice Petr Janda a Pavel Chrastina. Jeho součástí jsou i nejúspěšnější písničky 70. let, jako Dynamit, Strejček Jonatán, Otázky či Agáta.

Druhé album je věnované výběru písní z velkých desek 80. let (Prázdniny na zemi, Ulice, Laboratoř), z alba Marathon, Kanagom i singlů konce 70. let. Třetí CD zachycuje "přitvrzení" Olympiku od druhé poloviny 80. let, nalezení nového impulsu na značce Best I.A. a výběr ze tří supraphonských alb Souhvězdí (2013-2015). Komplet završuje novinka se všeříkajícím názvem: Ještě to nebalíme.

"Vybíralo se těžce. Některé tituly jsou jasné, třeba Jasná zpráva. Pak tam je spousta dalších hitů, ale když se ptám okolí o radu, najednou jsme u stovky písniček a musíme začít ubírat. V zásadě jde o první kompilaci, v níž se spojily obě zásadní firmy, pro které Olympic točil, tedy Supraphon a Best. I.A.," dodal Janda.

Skupinu Olympic založil v roce 1962 s původním názvem Karkulka (Karlínský Kulturní Kabaret) Miloslav Růžek. Od roku 1963 se kapela přejmenovala na současný název podle klubu ve Spálené ulici. Původní doprovodná skupina z divadla Semafor se brzy stala samostatným souborem.