Brno - Kapitán českých hokejistů Martin Erat věří, že na svých čtvrtých olympijských hrách v Pchjongčchangu dovede tým k medailovému zisku. Ve své olympijské sbírce cenných kovů má zatím jen bronzovou medaili, kterou získal hned na svých prvních Hrách v roce 2006 v Turíně. Nominaci do reprezentačního týmu po tříleté přestávce od světového šampionátu 2015 v Praze považuje šestatřicetiletý brněnský křídelní útočník za velkou čest.

"Máme na to, abychom získali medaili. Každý olympijský turnaj je jiný. V Jižní Koreji tentokrát nebudou startovat hráči z NHL. V tom bude oproti předchozím olympiádám největší rozdíl. Na druhou stranu, jde o olympiádu. A ta je pro hokejistu vždy úplně nejvíc," uvedl Erat na klubovém webu Komety Brno, které v uplynulé sezoně vydatně pomohl k zisku dvanáctého mistrovského titulu.

Nominaci přivítal s příjemnými pocity. "Jsem rád za tuto možnost. Také jsem vděčný, že mi slouží zdraví. Díky tomu mohu hrát na čtvrté olympiádě za sebou," dodal Erat, který plnil roli kapitána týmu už na prosincovém turnaji Euro Hockey Tour.

"Myslím si, že jsme na turnajích Euro Hockey Tour ukázali svou sílu. Máme na to, abychom získali medaili," zopakoval Erat. Roli kapitána mu určil trenér Josef Jandač, který na dnešní tiskové konferenci v Praze potvrdil, že vidí v Eratovi správného lídra týmu se spoustou zkušeností. Reprezentační kouč od něj očekává, že bude nositelem charakteru mužstva.

Jandač už také Eratovi nastínil jeho roli v týmu. "Ještě budu s trenéry mluvit. Nejsem nejmladší, zároveň ale ani nejstarší. Jedu do Jižní Koreje pro úspěch a udělám pro něj všechno," řekl Erat, který vidí cestu, jak se nyní co nejlépe připravit na prestižní turnaj, v extraligových zápasech.

"Každého hráče momentálně zajímá hlavně to, co předvádí v klubu. Až se všichni sejdeme na prvním tréninku, bude každý vědět, o co jde. Je to olympiáda. Každý se na ni musí připravit tak, aby byl pro mužstvo co nejvíc přínosný," poznamenal Erat, jenž se svým čtvrtým startem vyrovná brněnským legendám Vlastimilu Bubníkovi a Josefu Černému. "To jsou hráči, se kterými se v dnešní době nemůžu srovnávat. Jsem hrozně rád, že mi vydrželo zdraví a můžu hrát na čtvrté olympiádě. Je pro mě čest být ve společnosti hráčů jako byli Bubník a Černý," tvrdí kapitán české reprezentace, který na předcházejících třech olympijských hrách nastoupil do 18 utkání a vstřelil v nich dvě branky.

V historii českého a československého hokeje má za sebou pět startů na olympijských hrách pouze Jaromír Jágr. Čtyřikrát hráli na olympiádě kromě Bubníka a Černého ještě Jiří Holík, Patrik Eliáš a Tomáš Kaberle.