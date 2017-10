Vzácný pergamenový svitek Tóry z roku 1880, který byl naposled použit při bohoslužbě v zaniklé olomoucké synagoze téměř před 80 lety, byl 22. října slavnostně vnesen do židovské modlitebny v Olomouci. Podle předsedy Židovské obce Olomouc Petra Papouška je to první vrácená Tóra z více než půldruhého tisíce českých a moravských svitků, které nyní slouží či jsou uskladněny mimo území České republiky. Do zahraničí je v 60. letech minulého století prodal tehdejší komunistický režim. Tóra je základní text judaismu a zahrnuje prvních pět knih hebrejské bible, křesťany označované jako Starý zákon. Tóra byla před dnešním vnesením do židovské modlitebny v Olomouci restaurována. Odborníci opravili její podklad a renovováno bylo i písmo, což měl na starost takzvaný sofer. Poslední písmena byla dopsána rabínem a soferem Moshe Druinem (vpravo) bezprostředně před slavnostním vnesením Tóry do modlitebny. ČTK/Galgonek Vladislav