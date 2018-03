Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. března 2018 v Plzni. Michal Moravčík z Plzně brání Davida Ostřížka z Olomouce, který dává gól plzeňskému brankáři Miroslavu Svobodovi.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. března 2018 v Plzni. Michal Moravčík z Plzně brání Davida Ostřížka z Olomouce, který dává gól plzeňskému brankáři Miroslavu Svobodovi. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Olomoučtí hokejisté potrápili díky zákrokům brankáře Branislava Konráda a dvěma brankám Davida Ostřížka favorizovanou Plzeň i ve druhém čtvrtfinálovém utkání na jejím ledě, kde po velkém boji nakonec prohráli 2:4, ale zůstávají plni odhodlání. Věří, že vítězi základní části budou vyrovnaným soupeřem po celou sérii.

"Vyrovnaný stav série z Plzně bereme a doma se budeme snažit urvat další jeden až dva zápasy. První zápas jsme zvládli, druhý byl zase vyrovnaný a je škoda, že jsme ho nakonec prohráli. Věřím, že to bude napínavá série až do konce. Máme ještě hodně sil a snad jim to zkomplikujeme a postoupíme," řekl gólman Konrád.

Oba úvodní zápasy Západočeši vyhráli na počet střel, ale naráželi na obětavou defenzivu Kohoutů podpořenou výborně chytajícím slovenským reprezentantem, jenž zářil především během plzeňských přesilových her.

"Dlouho jsme v oslabení nedostali žádný gól, až dnes jeden. Ale to se stane, když máte pět vyloučených a oni mají na tu situaci šikovné hráče. Zatím to hrajeme výborně a jsem rád, že tam padl jen ten jeden," řekl Konrád, jenž v úvodu třetí třetiny za vyrovnaného stavu 2:2 zlikvidoval trestné střílení Davida Stacha.

"Nevěděl jsem, co udělá. Jsem rád, že jsem to chytil," uvedl účastník olympijského turnaje v Pchjongčchangu.

Přesto nakonec necelých pět minut před koncem inkasoval rozhodující trefu z hole Milana Gulaše. "Udělal to dobře a už jsem nestihl lépe zasáhnout. V té době se to ale přelévalo na obě strany a je škoda, že nám to tam padlo," litoval třicetiletý odchovanec Nitry.

Ke druhé výhře na ledě Indiánů nepomohly ani dvě trefy útočníka Davida Ostřížka, jenž vždy potrestal individuální chyby plzeňských obránců. "Mám z gólů obrovskou radost, to už se mi dlouho nepovedlo. Je škoda, že jsme dnes nevyhráli," řekl sedmadvacetiletý třinecký odchovanec.

Jeho tým trápí soupeře propracovanou defenzivou a rychlým přechodem do útoku. "Dali jsme z brejků spoustu gólů. Při hře pět na pět se u nich v pásmu tolik neprosazujeme, spíš se nám daří z protiútoků," uvedl Ostřížek.

Vyzdvihl rovněž skvělá olomoucká oslabení. "Já na ně sice nechodím, ale všichni vždycky doufáme, že se to nějak ubrání a docela se to daří. Chceme v tom pokračovat," řekl.

Bývalý mládežnický reprezentant však varuje před množstvím faulů holí. "Musíme se jich vyvarovat. Je to zbytečné a stalo se to i mně. Chceme se z toho poučit a dát si na ty hokejky pozor," dodal Ostřížek před dalším utkáním, které se bude hrát po dvoudenní pauze v pondělí na Hané.