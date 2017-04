Pavel Nárožný (vlevo), který se už několik let před soudy zodpovídá z vraždy svého otce a jeho manželky v Přerově, byl obviněn z přípravy další vraždy. Soud ho 4. února odpoledne kvůli tomu poslal do vazby, shledal u něj všechny tři vazební důvody. ČTK to dnes řekl státní zástupce Karel Studený. Podle informací ČTK se prý jeho nový trestný čin týkal dědického řízení. Nárožný byl za dvojnásobnou vraždu v minulosti již třikrát zproštěn krajským soudem obžaloby, kauza nyní už rok leží na základě odvolání žalobkyně u vrchního soudu. Těla manželů se dosud nenašla. ČTK/Peřina Luděk