Ilustrační foto - Státní hrad Bouzov na Olomoucku, který je od roku 1999 prohlášen národní kulturní památkou, byl v minulosti v majetku Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě (řád Německých rytířů). V letech 1895 až 1897 došlo k rozsáhlé přestavbě financované velmistrem řádu Evženem Habsburským na návrh profesora mnichovské techniky Georga von Hauberrissera. Romantickou podobu má hrad do současnosti. Na snímku z 28. července je druhé hradní nádvoří. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes rozhodne v kauze, v níž jde o navrácení státního hradu Bouzova na Olomoucku. Památky se domáhá Německý řád. Soud o případu bude rozhodovat v odvolacím řízení. Žalobu řádu na Národní památkový ústav (NPÚ), který hrad odmítl v květnu 2014 vydat v rámci církevních restitucí, již loni v srpnu zamítl okresní soud. Zástupci řádu však podali odvolání, tvrdí že jde o jejich historický majetek.

Zástupci Německého řádu požadují vrácení hradu i jeho mobiliáře. Podle okresního soudu ale majetek nelze vydat. Hlavním důvodem zamítnutí žaloby bylo podle soudu to, že předmětné věci byly zkonfiskovány na základě Benešových dekretů německé společnosti, která je tehdy vlastnila. Soudce vít Jašek tehdy také uvedl, že soud nemá prokázáno, že by žalobce byl vlastníkem věcí, kterých se domáhá. V řízení bylo podle něj prokázáno, že řád byl v roce 1939 zrušen. Podle památkářů žalobce nenabídl jediný důkaz, že by zrušení řádu bylo politickou perzekucí ze strany nacistické říše.

Bouzov je jednou z nejnavštěvovanějších moravských památek, ročně ho navštíví zhruba 100.000 lidí. Hrad byl založen na počátku 14. století. Řád německých rytířů (od roku 1929 Německý řád) jej získal na konci 17. století. V držení řádu zůstal hrad do října 1938, kdy ho nacisté zkonfiskovali a spolu s dalším řádovým vlastnictvím předali do německé správy. Hrad získal šéf SS Heinrich Himmler, v době okupace byl Bouzov sídlem přepadového oddílu SS. Po válce byl hrad konfiskován a od roku 1945 je majetkem státu. Německý řád o hrad usiluje od roku 1998.