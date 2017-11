Olomouc - Slovenský brankář Branislav Konrád pomohl 22 úspěšnými zákroky hokejistům Olomouce k vítězství 4:0 v předehrávce 21. kola extraligy nad Třincem, kterému Hanáci zabránili v posunu do čela soutěže. Třicetiletý odchovanec Nitry zatím nastoupil ve všech 21 duelech Olomouce v sezoně a šestým čistým kontem potvrdil, že patří mezi hlavní opory šestého týmu tabulky.

"Jsem rád, že jsem vychytal nulu, protože když se mi to povede, tak většinou vyhrajeme, což je to důležité. Já na čisté konto myslím až možná v posledních minutách," řekl po utkání Konrád, který vychytal nulu počtvrté za posledních osm zápasů.

Už nyní vyrovnal své maximum šesti nul z obou minulých sezon. Pokud by v takové úspěšnosti pokračoval, mohl by útočit i na rekord základní části české nejvyšší soutěže. Ten drží s 11 nulami Roman Málek z působení ve Slavii v sezoně 2002/03 a Tomáš Pöpperle, který na stejný počet dosáhl v ročníku 2013/14 v dresu Sparty.

Podle Konráda pomohla Olomouci proti Třinci podařená první třetina. "Povedl se nám vstup do utkání, brzy jsme vedli 2:0, což výkonu týmu většinou pomůže. Ve druhé třetině jsme začali trochu spekulovat, a tam jsem si docela hodně zachytal," usmíval se Konrád.

Skalpu Ocelářů si cenil i přesto, že jim chyběly ofenzivní opory - Zbyněk Irgl, Martin Adamský, Tomáš Marcinko, Jakub Petružálek a Martin Růžička - i obránce Lukáš Krajíček.

"Že přijel Třinec v oslabené sestavě, jsem nevěděl. Až těsně před utkáním to v kabině někdo zmínil, ale někdy je těžší vyhrát proti oslabenému týmu. Nám se to dnes povedlo a za týden si to už nikdo nebude pamatovat. Zranění či nějaká epidemie, to se může stát každému," dodal Konrád.