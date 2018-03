Praha - První fotbalová liga se dnes po reprezentační přestávce opět rozběhne dvěma zápasy 22. kola. Čtvrtá Olomouc se představí na hřišti pražské Dukly a poslední Ostrava se pokusí oživit naděje na záchranu v důležitém utkání s Jihlavou, kterou od pásma sestupu dělí pouhé tři body.

Olomouc navzdory nepovedenému vstupu do jarní části soutěže stále drží čtvrté místo, které jako poslední zaručuje účast v pohárové Evropě. Pokud ho chce Sigma uhájit, musí už zabrat, protože od pátého Jablonce ji dělí jeden a od šesté Sparty dva body. Hanáci vyhráli jen jeden z pěti jarních zápasů a venku prohráli tři poslední utkání. Příliš se nedaří ani Dukle, která v minulém kole vítězstvím 2:1 nad Ostravou bodovala po třech zápasech a od pásma sestupu ji osm kol před koncem dělí jen čtyři body.

Bídně je na tom Ostrava, která na příčky zajišťující záchranu ztrácí osm bodů. V posledních pěti zápasech získal Baník jediný bod, takže proti Jihlavě potřebuje nutně zabrat. Vysočina naopak vstoupila do jara skvěle a po sérii čtyř vítězství prohrála až v minulém kole v Jablonci.

Hlasy před pátečními předehrávkami:

--------

Dukla Praha (10.) - Sigma Olomouc (4.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Zápas s Baníkem nám ukázal, jak koncentrovaný výkon umíme. Je třeba to zahrát opakovaně. Olomouc je velmi pohyblivá a kompaktní, a i když to nepotvrzuje výsledky jako na podzim, tak ve všech zápasech k tomu měla velmi blízko. Nebezpečnost si udržuje."

Jakub Plšek (útočník Olomouce): "Na jaře jsme ztráceli, ale na nervozitu není čas, teď jsme měli pauzu na to dát se dohromady a začít zase hrát náš fotbal. Jedeme na Duklu a pak máme doma Jihlavu, to jsou zápasy, které musíme zvládnout, pokud se chceme udržet nahoře."

Baník Ostrava (16.) - Vysočina Jihlava (11.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Chtěli bychom zvládnout zápas s Jihlavou a napodobit ji v tom tažení, které teď mají. To, že jim nevyšlo poslední utkání, ve kterém hráli v trochu pozměněné sestavě, vůbec nic neznamená. Je to obrovsky houževnatý tým s nebezpečným střelcem na hrotu Ikaunieksem, který dokáže utkání udělat sám. Na něj si musíme dát pozor. Ve hře je ještě třicet bodů, my budeme válčit. Jedno vítězství nás může dostat do lepší psychické stability."

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Ostravě se poslední zápas výsledkově nepovedl, ovšem určitý posun bylo možné pozorovat v organizaci hry, ve větším zaujetí hráčů, týmovém výkonu a nasazení. Můžeme očekávat, že Baník s ohledem na svoji bodovou i tabulkovou situaci půjde za vítězstvím. Chceme napravit nepovedený domácí duel s Jabloncem."

Statistické údaje před pátečními zápasy 22. kola: -------- Dukla Praha (10.) - Sigma Olomouc (4.) Výkop: pátek 30. března, 18:00. Rozhodčí: Franěk - Hrabovský, Vlček. Bilance: 11 3-4-4 11:10. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Brandner, Holík, Bilovský - Schranz, Holenda, Podaný. Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Hála - Řezníček. Absence: Bezpalec (4 ŽK), Tetour (zranění) - Jemelka, Vepřek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Holenda (3 ŽK) - Falta, Houska, Manzia, Plšek, Radakovič, Sladký, Zahradníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Holenda (7) - Plšek (5). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála jediné z posledních 6 vzájemných ligových utkání (v září doma 3:0) - Dukla doma v samostatné lize ještě s Olomoucí neprohrála a v posledních 2 zápasech na Julisce porazila Sigmu při celkovém skóre 6:0 - Olomouc na Julisce nedokázala tři zápasy po sobě skórovat, jediný ligový gól na hřišti Dukly vstřelila v květnu 1994 - Dukla i Olomouc vyhrály jediné z posledních 6 kol - Dukla doma v lize prohrála 3x za sebou, Olomouc zase venku v posledních 3 kolech nebodovala - Dukla v této sezoně doma získala 17 z celkových 23 bodů - Manzia a Polom (oba Olomouc) působili v Dukle - Hanousek (Dukla) může odehrát 150. ligový zápas - Radakovič (Olomouc) den po utkání oslaví 24. narozeniny Baník Ostrava (16.) - Vysočina Jihlava (11.) Výkop: pátek 30. března, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Arnošt. Bilance: 11 4-2-5 10:13. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Psyché, Procházka, Fleišman - Hlinka, Hrubý - Fillo, Diop, De Azevedo - Baroš. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Urblík, Ljovin, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks. Absence: Šustr (zranění) - Turyna (zranění). Disciplinární ohrožení: De Azevedo, Granečný, Hrubý (všichni 3 ŽK) - Ikaunieks, Keresteš (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš (7) - Ikaunieks (8). Zajímavosti: - Jihlava v lize vyhrála poslední 4 vzájemné zápasy a Ostravě naposled podlehla v květnu 2014 - Ostrava posledních 5 kol nezvítězila (4 porážky a remíza) a na jaře oba domácí zápasy prohrála 1:2 - Jihlava po 4 jarních výhrách v minulém kole poprvé pod trenérem Svědíkem prohrála (doma s Jabloncem 0:4) - Jihlava v posledních 2 ligových zápasech venku vyhrála - Ostrava i Jihlava mají nejhorší ligové obrany (38 gólů) - Ostrava je společně s Boleslaví nejhorším domácím týmem ligy (8 bodů) - kouč Jihlavy Svědík působil v Ostravě jako hráč i jako trenér - Štěpánek (Jihlava) oslaví v den zápasu 21. narozeniny Tabulka: 1. Plzeň 20 16 3 1 37:8 51 2. Slavia 21 12 6 3 37:12 42 3. Liberec 21 11 5 5 31:22 38 4. Olomouc 21 10 7 4 26:15 37 5. Jablonec 21 10 6 5 34:21 36 6. Sparta 21 9 8 4 29:18 35 7. Bohemians 1905 21 8 7 6 20:16 31 8. Teplice 21 7 6 8 24:25 27 9. Karviná 21 6 5 10 25:29 23 10. Dukla 21 6 5 10 22:37 23 11. Jihlava 21 7 1 13 23:38 22 12. Mladá Boleslav 21 6 3 12 23:35 21 13. Zlín 21 5 6 10 20:35 21 14. Slovácko 21 4 8 9 18:27 20 15. Brno 21 5 4 12 14:30 19 16. Ostrava 20 2 6 12 23:38 12