Vlastivědné muzeum Olomouc připravilo výstavu historických loutek ze soukromé sbírky manželů Nopových. Výstava potrvá do 7. ledna příštího roku. Na snímku z 19. října je dekorace a loutky Antonína Ladislava Salače z roku 1936. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Přes 300 loutek, ale i originálních loutkových divadel, dekorací či rekvizit zaplnilo Mánesovu galerii Vlastivědného muzea v Olomouci. Na výstavě s názvem Kašpárek se vrací návštěvníkům představí průřez českou loutkářskou produkcí 1. poloviny 20. století. Loutky pocházejí ze soukromé sbírky manželů Miroslava a Miroslavy Nopových. Výstava bude otevřena od pátku do 7. ledna příštího roku, řekli dnes novinářům zástupci muzea.

"Cílem této výstavy bylo především seznámit olomouckou veřejnost s fenoménem historických loutek. Jedním z důvodů je také to, že potřebujeme loutky jednou za čas oprášit a výstava je k tomu jak dělaná. My je totiž máme vystaveny na schodišťové zdi, loutky trpí tím, jak se práší. Po zdejší výstavě je zase přemístíme na výstaviště na For Model. Loutky tak udržujeme v čistotě," řekl dnes novinářům sběratel Miroslav Nop.

V muzeu je nyní jen část jejich sbírky. "Kapacity v muzeu nestačily," doplnil s úsměvem sběratel. Loutky sbírá přes 40 let, jeho vášeň odstartovala návštěva loutkového divadla ve druhé třídě. "Hrála tam tehdy údajně vnučka Matěje Kopeckého a hráli pohádku O Zlatovlásce. Předtím jsem takové divadlo nikdy neviděl. Když vše skončilo, posadili mi kašpárka na klín. Hned jsem psal Ježíškovi," doplnil sběratel. Ve sběratelství mu pomáhá také jeho žena, která na loutky šije šaty.

Návštěvníci podle kurátorky Veroniky Sovkové spatří na výstavě průřez celou loutkářskou produkcí. "Kromě 14 loutkových divadel, stovek dekorací a rekvizit je vystaveno přes 300 marionet v různých velikostech, od klasických alšovek, které byly vytvořeny různými výrobci díky oblibě kreseb Mikoláše Alše, přes loutky Antonína Münzberga s válečkovým ovládáním, jež se používají dodnes, až po loutky JEKA, loutky APAS, které dokonce otevíraly ústa, což bylo u malých loutek nevídané, a loutky lidové," uvedla Sovková.

Návštěvníci spatří na návštěvě i rarity, patří mezi ně první loutková divadla, ale například i dvě loutky firmy JEKA podle návrhu spisovatele, novináře, kreslíře, grafika a ilustrátora Ondřeje Sekory, loutka Malého prince nebo hlava Fausta vyřezaná českým sochařem, medailérem a designérem Stanislavem Suchardou.