Olomouc - Odvolání ředitele Moravské filharmonie Olomouc (MFO) Vladislava Kvapila požadují odboráři tohoto předního symfonického orchestru, kteří kvůli tomu zahájí 2. června symbolickou stávku. Kvapilovi a jeho spolupracovníkům ve vedení MFO odboráři vytýkají údajný nezájem o tuto kulturní instituci a upřednostňování osobního prospěchu. Stávka byla vyhlášena v pondělí, řekl dnes ČTK předseda odborové organizace při MFO a šéf stávkového výboru Vojtěch Pospíšil. Kvapil ČTK řekl, že odstoupit nehodlá, s výtkami odborářů nesouhlasí.

"Jsme přesvědčeni, že MFO by měla být důležitým činitelem při formování a uchovávání hudebních, kulturních a mravních hodnot. Tuto roli však nelze plnit, pokud ředitele instituce a jeho nejbližší spolupracovníky z managementu lze charakterizovat jako zaměstnance nekompetentní, s nezájmem o instituci a s akcentem na osobní prospěch," uvedl Pospíšil, podle nějž účastníci protestu od 2. června vždy před koncertem přečtou prohlášení se svými požadavky. Členové orchestru, kteří se k protestní stávce připojí, budou na koncertech vystupovat oblečeni do trička s nápisem My jsme MFO.

Ředitel Kvapil odstoupit nehodlá. Důvody stávky a ani její podobu nechápe, její výklad nechal posoudit právníkovi. "Kritiku odborářů na mou práci nepřijímám, divím se, kde bere odborářská organizace právo hodnotit práci ředitele," řekl ČTK Kvapil. Poukázal na to, že nedávno proběhl audit, odboráři tak zpochybňují jeho výsledky, ale i práci odboru kontroly radnice a také vedení města, pod které filharmonie spadá. "Je to pro mne nepřijatelné, v současné době se takto nedá odvolávat ředitel," doplnil ředitel MFO.

Odboráři požadují, aby po odvolání Kvapila bylo vypsáno transparentní výběrové řízení na ředitele MFO. Ve výběrové komisi by měli usednout odborníci z jiných institucí a měst i zástupce z řad členů filharmonie. Ředitel MFO by podle Pospíšila měl mít časově omezené funkční období.

Problémy ve filharmonii podle Kvapila gradují již od přelomu roku 2015/2016, vznikly podle něj od čínského turné, kde se hudebníci museli potýkat s problematickými podmínkami. Spory podle něj doléhají i na samotný orchestr. "Orchestr je podle mého názoru rozpolcen na dvě poloviny. Je tam velmi špatná atmosféra, kupodivu se to dosud neprojevuje na uměleckých vystoupeních," dodal Kvapil.

MFO je příspěvkovou organizací města. Vedení radnice Kvapilovi nedávno poslalo vytýkací dopis za chyby, na které upozornili auditoři při mimořádné kontrole. Z kontroly například vyplynulo, že ředitel bez souhlasu města podniká ve stejném oboru jako MFO, přičemž nahrával v jejím sále, za jehož pronájem nezaplatil. Auditoři upozornili také na vyšší náhrady za použití soukromého automobilu ke služebním účelům, než připouštěla vyhláška. Výhodné to mělo být především pro Kvapila, protože najezdil nejvíce kilometrů.

Odboráři tvrdí, že Kvapil neřídí MFO s péčí řádného hospodáře. "Způsob, jakým se zástupci zřizovatele vyrovnali s problematikou v rovině účetní a ekonomické, považujeme za skandální, stejně jako skutečnost, že fakta týkající se dalších rovin fungování instituce byla přejita mlčením," upozornil Pospíšil.

Počátky vzniku MFO spadají do konce 19. století, kdy v Olomouci vznikl hudebně-pěvecký spolek Žerotín, který udržoval čilé umělecké kontakty s Antonínem Dvořákem. První koncertní sezonu odehrála Moravská filharmonie v letech 1945 až 1946. Základní stavební kameny uměleckého růstu filharmonie položil šéfdirigent František Stupka, na něhož navazovali jeho pokračovatelé, jako byl Jaromír Nohejl či Stanislav Macura. Současný šéfdirigent Karel Vronský působí u olomoucké filharmonie 11. sezonu.