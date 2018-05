Olomouc - Fotbalisté Olomouce v 27. kole první ligy doma remizovali 1:1 s Bohemians 1905 a ztratili v boji o pohárové příčky. Pražané se ujali vedení díky vlastní brance Václava Jemelky, ale Sigmě se v závěru podařilo po zásahu Jakuba Plška zachránit alespoň bod.

Zápas začal opatrně, ale ve 14. minutě Vaníček pronikl po pravé straně do vápna a jeho centr po zemi si srazil do vlastní branky Jemelka. Bohemians byli i nadále aktivnější a po půlhodině hry mohli přidat druhý gól, ale Tetteha s Haškem skvěle vychytal domácí gólman Buchta.

Dobrý zákrok poté předvedl na druhé straně i Fryšták, který si poradil s nebezpečnou hlavičkou Řezníčka. Před poločasem opět byli Bohemians blízko druhého gólu, ale Tetteh napálil míč do tyče.

Do druhého poločasu vstoupil domácí výběr náporem, ale jako první zahrozili Bohemians. V 61. minutě se do šance dostal Hašek, ale Buchta domácí podržel a střelu vyrazil na tyčku. Olomouc měla i nadále navrch, ale hru Sigmy dlouho srážely nepřesnosti.

Až v 80. minutě vystřelil Vepřek a Fryšták míč vytěsnil nad břevno. Dvě minuty nato už Olomouc vyrovnala, když se z přímého kopu prosadil Plšek. Domácí záložník skóroval ve třetím utkání po sobě. Sigma tak má na třetím místě dvoubodový náskok před Jabloncem a od páté Sparty, která už je mimo pohárové příčky, ji dělí tři body.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Nevstoupili jsme do utkání dobře a celá první půle v tom pokračovala. Byla tam i naše nekvalita, Kalvach i Houska tam ztratili jednoduché míče. Soupeř byl naopak aktivní, agresivní, navíc jsme inkasovali nešťastně z prvního brejku. Pustit Bohemku do vedení to není nikdy dobré. Ještě jsme měli štěstí při Tettehově střele, ale i Řezníček měl šanci. Ve druhé půli jsme dokázali Bohemku zatlačit, byť naši rozehrávku neustále rozbíjeli. Měli jsme tlak a dostatek centrů. Pak to byla jen otázka finální přihrávky či centru. Dočkali jsme se standardky a vyrovnání. Soupeř tam měl ve druhé části ještě další dvě velké šance, my střelu Housky. Bod musíme brát, ale hráli jsme doma, tak je to málo. Dnes nám hodně pomohli diváci, kteří byli cítit a pomohli nám v tom závěru. Teď potřebujeme vyhrát ve Zlíně."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians 1905): "Podali jsme nadprůměrný výkon, možná nejlepší výkon venku na jaře, navíc s velmi dobrým týmem. Jsme zklamání z výsledku, protože jsme měli zápas vyhrát. Trefili jsme dvě tyčky, jednou jsme to na čáře zastavili skoro sami. Několik brejků jsme zahodili. V závěru jsme se ještě obávali i o bod, ale převažuje to pozitivní, vyšlo nám to běžecky, bylo nás všude plno. Měli jsme jasný plán, jak nabourat Sigmě výstavbu útoku. Jakmile překonají první vazbu, tak už se nedají zastavit, proto jsme hráli hodně vysoko. Sigma musela hrát něco jiného, chodila do rizika, z toho jsme profitovali v protiútocích. Z toho pramenil i ten gól a šance. Když jsme plnili plán, Sigma nebyla nebezpečná, ale po vyrovnávací brance jsme od toho upustili, a měli jsme co dělat, abychom ještě ten bod uhráli."

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:1)

Branka: 82. Plšek - 13. vlastní Jemelka. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Blažej. Bez karet. Diváci: 5206.

Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (71. Yunis), Houska (59. Texl), Plšek, Kalvach, Falta (84. Moulis) - Řezníček. Trenér: Jílek.

Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Bederka, Hůlka, Švec - Záviška (69. Reiter), Jindřišek, Mašek (85. Kabajev), Hašek ml., Vaníček - Tetteh (74. Nečas). Trenér: Hašek st.