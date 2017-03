Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v 4. kole skupiny o umístění v extralize Zlín 4:2 a míří za konečným 11. místem. Dvě kola před koncem mají před dnešním sokem, který je dvanáctý, náskok pěti bodů. Třemi body za dva góly a jednu asistenci se podílel na výhře útočník Marek Laš.

Již třetí minuta přinesla první olomouckou branku a premiérový kanadský bod pro obránce Rutara, mládežnického reprezentanta ve službách Kohoutů. Ten v přesilovce nahodil puk na branku a v pravém kruhu ho Laš tečoval za záda sedmnáctiletého gólmana Hufa, který v nejvyšší soutěži debutoval.

Zlín vstoupil mírně aktivněji do druhé třetiny zápasu, který při pozvolném tempu a slabším důrazu obou mužstev nabízel řadu šancí. Berani se prosadili v 23. minutě, když vykombinovali olomouckou obranu a do poloodkryté klece uklidil kotouč Žižka.

V 31. minutě využili Hanáci i druhou přesilovku v zápase. Přihrávkou zpoza branky vybídl Skladaný ke skórování beka Ondruška, který tutovkou nepohrdl. Tak úspěšný už nebyl o dvě minuty později Mrázek, v samostatném úniku jej zlínský Huf betonem vychytal.

Třetí třetinu odstartovala Olomouc gólem už po minutě hry. Spolupráci s Holcem zužitkoval Laš, který měl za další dvě a půl minuty blízko k hattricku. Zlín se snažil prosadit individuálně, ale Falter v brance Kohoutů byl pozorný. Na druhé straně Olomouckým chyběla v nadějných momentech přesnost, neuspěli tak Mrázek ani Holec.

Zlín dokázal pět minut před koncem řádné hrací doby ještě zkorigovat na 2:3. S Žižkovým pokusem si ještě Falter betonem poradil, ale puk dorazil do olomoucké branky Bukarts. Pojistit výhru Hanáků mohl opět Mrázek, po Kotalově střele ale znovu ve vyložené šanci zklamal. Hosté zkusili v závěru power play, ale do jejich prázdné branky se od modré čáry 67 vteřin před koncem trefil Eberle.

Jan Tomajko (Olomouc): "V play out nastupuje spousta hráčů, kteří by jinak nenastupovali, kdyby byla baráž nebo play off. Určitě nezklamali, jsou příslibem do budoucna. Tyhle zápasy jim pomáhají dostat se do dospělého hokeje. Vítězství nás těší. Na to, že je to play out, přišlo docela hodně diváků, snad jsme je nějakým způsobem potěšili."

Martin Hamrlík (Zlín): "Mrzí nás, že jsme prohráli. Na druhou stranu bychom nikdy neměli příležitost vidět v takových zápasech tolik nových hráčů. Děláme si o nich obrázek, chtěli jsme je vidět. Je to pro ně i pro nás obrovská zkušenost. Chtěl bych pochválit Dana Hufa, byl to jeho první start za muže a odchytal to výborně. Jedenácté nebo dvanácté místo pro nás nic neřeší. Po záchraně pro nás motivace rapidně spadla a pojali jsme to jako zkušební období pro mladé hráče, ale vždycky chceme vyhrát."

HC Olomouc - PSG Zlín 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Laš (Rutar, Ondrušek), 31. Ondrušek (Skladaný, Laš), 41. Laš (Holec), 59. Eberle (Roman Vlach) - 23. Žižka (P. Holík, Kovařík), 56. Bukarts (Žižka, Ostřížek). Rozhodčí: Kika, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Diváci: 2147.

Sestavy:

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Rutar (30. Spurný), Ondrušek, Rašner, Staněk - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Holec, Laš - Fořt (41. Kotala), P. Mrázek, Macuh. Trenéři: Venera a Tomajko.

Zlín: Huf - Ferenc, Žižka, Matějíček, Gazda, V. Zadražil, O. Horák - Kovařík, P. Holík, Říčka - Bukarts, Popelka, Honejsek - J. Ondráček, M. Kratochvíl, O. Veselý - Ostřížek, Goiš. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.