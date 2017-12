Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v 33. kole extraligy Zlín 1:0 a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Jedinou branku utkání vstřelil ve třetí minutě útočník Jakub Herman. Slovenský brankář Branislav Konrád udržel už posedmé v sezoně čisté konto.

Hosté přijeli bez střelce Robertse Bukartse, domácím stále chyběli obránci Jakub Galvas, Lukáš Galvas, Škůrek a útočníci Skladaný se Sundherem.

První šanci měl hned v úvodu Káňa, ale Kašík jej vychytal. Ve třetí minutě už dostali Hanáci do vedení. Staněk nahodil puk na branku a Herman jej tečoval za Kašíkova záda. Zlín vzápětí přestál oslabení při Žižkově vyloučení. Největší možnost měl kapitán Vyrůbalík, jehož rána šla těsně nad horní tyč.

Zlín potom zatlačil Olomouc do defenzívy, ale větší příležitost si nevytvořil. Naopak zvýšit vedení mohli domácí, když v 18. minutě po Kašíkově faulu měl možnost trestného střílení Káňa, ale brankář Beranů ho vychytal.

Ve 22. minutě domácí nepohlídali střední pásmo a obránce Valenta jel sám na Konráda, který ale situaci zvládl a držel nadále čistý štít. O chvíli později byli opět blízko druhé branky domácí. Holec ale v přečíslení dvou na jednoho s Hermanem ztroskotal na Kašíkovi.

Olomouc potom měla více ze hry, ale zlínský gólman držel svůj tým v zápase. Chytil i další brejk Hermana, na druhé straně Klhůfek málem potrestal váhavost v olomoucké rozehrávce.

Do třetí třetiny vlétli lépe domácí a Eberle s Holcem vyzkoušeli Kašíkovu pozornost. Olomouc bránila vedení, Zlín také nechtěl otevřít obranu. Zvýšit se nepodařilo domácím ani po kombinaci Káni s Vlachem. Pět minut před koncem mohl vyrovnat Sedláček, ale zblízka trefil Konráda. Na druhé straně zamířil Holec do tyče. V poslední půlminutě zkusili Berani hru bez brankáře, ale větší možnost si nevypracovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Pro nás to byl hodně náročný zápas. Z mého pohledu měl zápas vysoké tempo. Připravovali jsme se na to, že to bude hodně o bruslení. Byl to zápas obou gólmanů, oba chytali výborně. Nakonec hráči docela dobře bránili, my jsme tam měli jednu šťastnou teč, která to rozhodla. Bylo to hodně těžké a jsme rádi, že z toho utkání máme tři body."

Robert Svoboda (Zlín): "Je to zklamání. Domácí vytěžili ze vstupu do utkání gól, který byl nakonec rozhodující. Byl to boj. Libor Kašík nás podržel při trestném střílení. Tomáš Valenta měl největší šanci, když jel sám na brankáře. Bylo vidět, že nám vypadl rozdílový hráč Roberts Bukarts. Bez gólu je to těžké. Neměli jsme dost síly se prosadit před branku soupeře, trošku víc tam zatlačit a vytvořit si gólovou příležitost. Bohužel jsme bez bodu a musíme se chystat na dalšího soupeře."

HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 3. Herman (Staněk). Rozhodčí: Mrkva, Souček - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 5500.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Vyrůbalík, Ondrušek, Houdek, Dujsík, Čáp, Staněk - Eberle, J. Knotek, Laš - J. Káňa II, Roman Vlach, Burian - Ostřížek, B. Mráz, Strapáč - Holec, Herman, Jergl. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Řezníček, Valenta, Matějíček, Žižka, M. Novotný - Kubiš, Fořt, O. Veselý - Okál, Honejsek, Klhůfek - J. Ondráček, Popelka, Goiš - Fryšara, P. Sedláček, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.