Olomouc - Fotbalisté Olomouce doma porazili Slovácko 1:0 a v první lize po třech utkáních zvítězili a vstřelili gól. Duel 19. kola rozhodl ve 36. minutě Jakub Řezníček. Hanácký nováček v neúplné tabulce poskočil na druhé místo o bod před Slavii, který má však k dobru večerní zápas v Mladé Boleslavi. Slovácko nenavázalo na minulou remízu 1:1 se Spartou a kleslo na předposlední místo.

Jako první zahrozilo po čtvrthodině Slovácko. Sadílek našel v pokutovému území Zajíce, který však vystřelil slabě a brankář Buchta si poradil. Olomoučtí třikrát vypálili z hranice vápna, ale všechny pokusy mířily vysoko nad Hečovu branku.

Gólman Slovácka ve 36. minutě daroval domácím vedoucí gól. Nepochopitelně rozehrál přímo na nohu Řezníčka, který po kličce snadno uklidil míč do prázdné branky. Devětadvacetiletý útočník dal první soutěžní gól po zimním příchodu na hostování z Plzně a po 340 minutách ukončil střeleckou nemohoucnost Olomouce v lize.

Slovácko, které se nejprve marně dožadovalo penalty po úniku Zajíce, mohlo srovnat v 65. minutě. Po chybě Vepřka běžel Navrátil sám na Buchtu, po kličce se dostal z úhlu a vrátil míč na Zajíce, jehož pokus olomoucká obrana stačila zablokovat. Při zákroku však jeden z beků zranil brankáře Buchtu, který po dlouhém ošetřování musel střídat. Závěrečnou čtvrthodinku odchytal náhradník Reichl.

Hosté po této situaci byli téměř až do konce na polovině Olomouce a rvali se o body. V 88. minutě Radakovič zablokoval v šanci střídajícího Rezka. V nastavení mohl pojistit vedení Sigmy Houska, který však z úhlu trefil jen boční síť. Pro Olomouc to byla teprve druhá výhra nad Slováckem z posledních sedmi ligových utkání.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dnes jsme odehráli šťastné utkání, pro oko diváka asi nejméně příjemné. Tahali jsme za kratší konec, Slovácko musím pochválit, byli aktivní, konsolidovaní, byli všude o krok dříve. Ale i my jsme taková utkání hráli, že jsme byli lepší a body jsme nezískali. V defenzívě to nebylo úplně špatné, ofenziva však nebyla dobrá. Dnes se nám nevedlo individuálně, ani týmově, neměli jsme kvalitu na míči, což bylo způsobeno presinkovou agresivitou Slovácka. Ve druhé půli uhrávalo výborně odražené míče, ale kombinačně nás nějak nepřehrávalo. My jsme naopak zase ztráceli v kombinaci, dnes nám to nešlo. O Milošovi Buchtovi nemám nyní informace, doufám, že to nebude nic vážného."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Prohrálo mužstvo, které bylo celý zápas lepší. Kvůli hrubé chybě, která se občas brankáři bohužel stane. Byli jsme lepší po celé utkání, šancí jsme měli hodně a měli jsme je proměnit. Prohráli jsme také zápas, který se nehrál ani 90 minut. Ošetřovalo se šest minut, je pět střídání a rozhodčí nastavil čtyři minuty. K situaci a kontaktu Vepřka se Zajícem se nebudu vyjadřovat. Ani nemůžu, ale viděl jsem ji už na videu. Když udržíme tuto výkonnost, v což věřím, protože máme zdravou mentalitu, tak věřím, že nás to neovlivní. Chtěli jsme hrát proti Sigmě aktivně, nenechat otáčet hru přes Kalvacha, aby neměli míče na křídlech, aby jejich stopeři nerozváželi míče. Bylo to o aktivitě nahoře, což se nám dařilo."

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)

Branka: 36. Řezníček. Rozhodčí: Prosek - Pochylý, Poživil. ŽK: Plšek, Falta - Hofmann, Janošek. Diváci. 3087.

Sestavy:

Olomouc: Buchta (75. Reichl) - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Moulis (80. Zahradníček), Houska, Kalvach, Falta - Plšek - Řezníček (65. Texl). Trenér: Jílek.

Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Břečka, Divíšek - Navrátil (80. Rezek), Janošek, Sadílek (80. Machalík), Daníček, Petr (90.+2 Kubala) - Zajíc. Trenér: Kordula.