Olomouc - Hokejisté dvanácté Olomouce porazili ve 45. kole extraligy Plzeň 3:1 a díky čtvrté výhře za sebou se drží o tři body za první desítkou pro play off. Předposledním Pardubicím Hanáci unikli už na rozdíl 16 bodů. V 58. minutě rozhodl svou první trefou v české extralize kanadský útočník Kevin Sundher a při power play pojistil výsledek do prázdné branky Roman Vlach.

První možnost si vypracovali hosté, ale Konrád Kracíkův bekhendový pokus vyrazil. Za domácí zahrozil po rychlé akci Tomáš Mikúš. V sedmé minutě už se domácí radovali, když při vyloučení Kodýtka a Frühaufa využil přesilovou hru pěti proti třem střelou od modré čáry obránce Škůrek. Zvýšit mohl Holec, když po blafáku do bekhendem nedokázal zasunout puk za záda Machovského.

Vzápětí mohl vyrovnat Lev, ale Konráda nepřekonal. Olomouc se pak ubránila v oslabení a blízko zvýšení náskoku byl Kotala. Při dorážce těsně minul odkrytou plzeňskou klec.

V úvodu druhé třetiny si při Kracíkově vyloučení poradil Machovský si pokusy Laše i Škůrka. Plzeň zahrozila ve 25. minutě, kdy Kubalík a Kratěna zakončovali po přihrávkách svého centr Kracíka, Konrád také svůj tým podržel.

Indiáni soupeře zatlačili a v další šanci měl opět Kratěna, který tentokrát minul. Vyrovnaní se hosté dočkali ve 32. minutě, kdy se trefil Indrák. Otočit stav mohli Lev, Procházka i Čerešňák, ale Konrád odolával.

Do závěrečného dějství stoupili aktivněji domácí. Eberle našel zadovkou Sundhera, jehož střelu vyrazil Machovský. Hosté odpověděli akcí první pětky a bekhendovým zakončením Kubalíka. Šest minut před koncem poslal do šance beka Rašnera Sundher a olomoucký obránce trefil tyč. Olomouc se dočkala gólu. Sundher tečoval Galvasovu střelu a ve druhém duelu v české soutěži si připsal první trefu. Hosté odvolali minutu před koncem brankáře a hráli v šesti, ale Vlach trefou do prázdné branky definitivně rozhodl.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Škůrek (Roman Vlach, Laš), 58. Sundher (J. Galvas, Jaroměřský), 60. Roman Vlach (Laš) - 32. Indrák (Stach, D. Kubalík). Rozhodčí: Hodek, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváků: 4344.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Jaroměřský, Houdek, J. Galvas, Rašner - Roman Vlach, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - T. Mikúš, Herman, Holec - Kotala, P. Mrázek, Matai. Trenéři: Venera a Tomajko.

Plzeň: Machovský - Čerešňák, Pulpán, Kadlec, D. Sklenička, Frühauf, Moravčík, Němeček - Kratěna, Kracík, D. Kubalík - Indrák, Stach, Lev - M. Procházka, Preisinger, T. Svoboda - Hrnka, Koreis, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.