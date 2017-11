Olomouc - Hokejisté Olomouce vyhráli v 19. kole extraligy doma nad Hradcem Králové 1:0 a ukončili dlouhou sérii 11 porážek ve vzájemných zápasech. Hanáci se radovali poprvé od 28. listopadu 2014, kdy vyhráli na východě Čech 4:1. O úspěchu Olomouce rozhodl ve 49. minutě slovenský útočník Bruno Mráz. Jeho krajan Branislav Konrád udržel díky 19 úspěšným zákrokům už popáté v sezoně čisté konto.

První možnost měli domácí. Při Koukalově vyloučení ale Eberle trefil dobře postaveného Rybára, který si poradil i Bucovou tečí po Škůrkově nahození. V 11. minutě vypálil Strapáč, Rybár sice neměl puk pod kontrolou, ale sudí přerušili hru. V další akci pálil Buc a hradecký gólman opět puk vyrazil.

Mountfield se dostal do hry díky přesilové hře v 15. minutě, ale Konrád udržel bezbrankový stav, když si poradil hlavně s nebezpečnými dorážkami Köhlera. Minutu před koncem první třetiny hosté špatně střídali, Ostřížek vystřelil, puk se odrazil přímo na hůl Lukáše Galvase, ale Rybár předvedl další skvělý zákrok.

Druhá část začala chybou domácích a brejkem Jarůška, jehož blafák ale dokázal Konrád chytit. Hanáci odpověděli obrovskou šancí Vlacha, který dorážel teč Hermana, Rybár však opět ukázal, že je ve skvělé formě. V polovině utkání poslal Bednář do šance Kukumberga, ale slovenský útočník vysoko přestřelil.

Ve 35. minutě si puk zkušeně nachystal Lukáš Galvas, pálil ze skvělé pozice, ale jeho pokus zblokovala hradecká obrana. Mountfield odpověděl brejkem Cingela, Konrád byl ale připraven.

Třetí třetina opět začala aktivitou Hanáků a zblízka před Rybárem neúspěšně dorážel Vlach. Domácí následně přestáli téměř bez potíží druhé oslabení v utkání. Ve 48. minutě chyboval domácí bek Škůrek, olomoucký brankář však chybu spoluhráče napravil a Jarůška vychytal. O minutu později už se měnilo skóre na druhé straně. Střelu Lukáše Galvase dorazil za Rybárova záda Mráz. Olomouc se pak ubránila při Sundherově trestu a těsný náskok ubránila až do konce.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Ač padl jen jeden gól, tak jsme viděli pěkné utkání. Byli jsme podle mě o něco lepším týmem, soupeře jsme přestříleli ve všech třetinách, všichni hráči zaslouží absolutorium. Ale v neděli je další zápas, na ten se musíme soustředit. Na přesilovky Hradce jsme se připravovali, bylo to těžké, ale mnohdy se štěstím jsme je přestáli. Lehce proletělo šatnou, že Olomouc Hradec dlouho neporazila, tak je výborné, že se to dnes podařilo."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Bylo to dramatické utkání, dlouho nerozhodné, nakonec to skončilo fotbalově. Oba brankáři podali vynikající výkon. Olomouc měla šance z tlaku, my jsme je měli hlavně ve druhé části, bohužel jsme je neproměnili. Jedna branka rozhodla. Měli jsme dnes čtyři samostatné nájezdy, nedali jsme ani jeden. Bez gólu se nevyhrává, ale Olomouc si za vítězstvím šla více než náš tým. Hráčům určitě můžu vytknout dost, domácí měli navrch v soubojích, v obranném pásmu jsme špatné pokrývali hráče. A přesilovky jsme nesehráli dobře, snad kromě té první. Série jsou možná zajímavé pro fanoušky, ale my to nějak nevnímáme, je to spíš shoda okolností. My možná máme podobně negativní s jiným týmem. Na tom nelze nic stavět."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 49. B. Mráz (Strapáč, L. Galvas). Rozhodčí: M. Sýkora, Lacina - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4143.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Sundher, Burian - Ostřížek, Strapáč, B. Mráz - Buc, Herman, Roman Vlach. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, Rosandič, Graňák, Pláněk, Vydarený (30. F. Pavlík) - Köhler, Dragoun, Jarůšek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, M. Látal - Cingel, Koukal, Červený - Vopelka, Džerinš, R. Pavlík. Trenér: V. Sýkora, T. Martinec a Hynek.