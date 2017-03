Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v závěrečném 52. kole extraligy Brno 3:2 po samostatných nájezdech. Přestože během dramatického večera Hanáci v jednu chvíli s ohledem na výsledky Plzně a Zlína postupovali do předkola, nakonec na vyřazovací boje nedosáhli a skončili dvanáctí. Zahrají si tak pouze ve skupině o umístění, kde je však již jasné, že do baráže půjdou Karlovy Vary a Pardubice. Kometa vyzve ve čtvrtfinále bitev o titul pražskou Spartu.

"Převládá v nás samozřejmě zklamání. Uměli jsme si spočítat jedna a jedna. Týmy, co potřebovaly, to si uhrály. Ale ani my jsme nakonec ty tři body nezískali. Postup do play off jsme si neprohrál dneska, ale v listopadu a prosinci, kdy jsme padali tabulkou," řekl kapitán Olomouce Martin Vyrůbalík.

Už během prvního střídání mohly jít oba týmy do vedení. Olomouc začala střelou Škůrka a tečí Knotka. Kometa byla blíže gólu: Haščák dorážel v pádu do odkryté branky, gólman Konrád ale díky skoku zachránil lapačkou čisté konto. Ve třetí minutě ujel obraně hostí Skladaný, dostal se před beka hostí a zakončil, Čiliak ale dokázal puk ramenem vytěsnit mimo tyče.

Po rychlém začátku tempo hry opadlo, hra byla často přerušovaná, až ve 14. minutě mohl skórovat po pasu Eberleho Sundher, ale Čiliak zázračně zachránil. O minutu později už byl brankář Brna krátký na dělovku Jaroměřského od modré čáry.

"Jeli jsme sem s vědomím, že Olomouc bude chtít vyhrát, že budeme pod tlakem, což se stalo. Ale nějak jsme odolali a ve druhé části jsme hru vyrovnali. Pomohlo nám i to, že jsme byli díky střídačce blíže útočného pásma. Ale i tak jsme bohužel inkasovali. Ve třetí části jsme byli pod tlakem, ale srovnali jsme a v závěru jsme obětavostí tlak ustáli," uvedl asistent trenéra Brna Petr Haken.

Druhou část začala tlakem Kometa a Kvapil trefil skrytou ranou z úhlu horní tyč Konrádovy branky. Olomouc rychle odpověděla, pokus Jaroměřského jen těsně minul prázdnou branku Sundher. Ve 25. minutě ujel domácím Hruška, i Konrád předvedl parádní zákrok. A vyznamenal se i při akci Dočekala, který se prosadil přes olomouckého beka.

Ve 33. minutě zvýšila Olomouc na 2:0. Akci dvou na jednoho zakončil Roman Vlach se štěstím odrazem od obránce Bartejse do branky. V přesilovce Kohoutů střílel Vyrůbalík, brankář hostí vytěsnil puk s velkou námahou ramenem. Dvě a půl minuty před koncem druhé části Brno v přesilovce snížilo. Rána Ondřeje Němce se od tyčky odrazila do branky. V další přesilovce Olomouce ujel Vondráček a domácí tým zachránila tyč.

Třetí část hry začala pokračující přesilovkou Hanáků, ale bez využití. Olomouc hrála hlavně poctivě dozadu, ale Kometa byla stále nebezpečná. Ve 46. minutě dali Hanáci branku, jenže rozhodčí těsně před dorážkou Sundhera zapískal a gól neuznal. O minutu později hosté z brejku přesnou trefou Dočekala vyrovnali.

V 50. minutě tancoval puk po střele Rašnera po brankové čáře Komety, sudí konzultovali situaci s videorozhodčím, který branku neuznal. Olomouc zkusila v závěru hru bez brankáře, ale třetí branku už vsítit nedokázala. V prodloužení gól nepadl, rozhodly tak až nájezdy. První proměnil Vlach, za hosty nedal Haščák. Ve druhé sérii neskórovali Sundher i Kvapil. O bodu navíc pro Olomouc definitivně rozhodl Eberle.

Olomouc nakonec zaostala nakonec za pozicemi pro play off o tři body. Do zbývajících šesti zápasů skupiny o 11.-14. místo ale jde s jistotou záchrany. "Jakmile jsme se začali bát baráže, tak jsme znova najeli na nějakou vlnu. Ztráceli jsme před tím body hlavně doma. V závěru jsme se i přes zranění semkli. Jsme zachránění, ale převládá ze sezony spíše zklamání, protože nejsme v play off," dodal Vyrůbalík.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Řekli jsme si, že se nebudeme ohlížet na ostatní výsledky. Chtěli jsme uhrát tři body, to nás mohlo posunout do play off. Proto jsme hráli i bez brankáře v závěru. Jsme rádi za výhru, kterou jsme se rozloučili se základní částí. Na play off to nestačilo. Za stavu 2:1 nám neuznali dorážku a Kometa za chvíli vyrovnala. Ale nakonec ani to by nám nestačilo. Těší mě výkon dnes, ale i v poslední čtvrtině, v které jsme získali snad 25 bodů. Hráči bojovali až do konce. Není z toho play off, ale ani baráž. Budeme se snažit dohrát solidně play out. Chtěli jsme play off, ale nedá se to uhrát každou sezonu. Bilanci máme lepší s Plzní, Zlínem a nakonec i Kometou. V určitém období jsme ztratili spoustu bodů. Chybí nám stále hráč do desítky kanadském bodování v útoku."

Petr Haken (Brno): "Jeli jsme sem s vědomím, že Olomouc bude chtít vyhrát, že budeme pod tlakem, což se stalo. Ale nějak jsme odolali a ve druhé části jsme hru vyrovnali. Pomohlo nám i to, že jsme byli díky střídačce blíže útočného pásma. Ale i tak jsme bohužel inkasovali. Ve třetí části jsme byli pod tlakem, ale srovnali jsme a v závěru jsme obětavostí tlak ustáli. Marek Čiliak podal opět skvělý výkon a držel nás celý zápas."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Jaroměřský (Burian), 33. Roman Vlach (Herman), rozhodující nájezd Roman Vlach - 38. O. Němec (Brabenec, M. Kvapil), 47. Dočekal (Mallet, Nečas). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Barvíř, Blümel. Vyloučení 3:6. Využití 0:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - T. Mikúš, P. Mrázek, Matai. Trenéři: Venera a Tomajko.

Brno: Čiliak - O. Němec, Bartejs, Kováčik, Gulaši, L. Zábranský ml., Malec, Šnajnar, Trška - Vondráček, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, J. Káňa II - Mallet, H. Zohorna, Dočekal - Horký, Nečas, Brabenec. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.