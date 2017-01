Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 38. kole extraligy Vítkovice vysoko 5:0. Hanáci tak ukončili sérii čtyř utkání bez bodového zisku, Ostravany zdolali poprvé v sezoně. Vítkovičtí nebodovali ve čtvrtém z posledních pěti vystoupení. Čisté konto vychytal díky 29 úspěšným zákrokům Branislav Konrád.

Olomouc nastoupila s novou posilou Vlachem na centru třetí formace. Vítkovicím se vrátil do sestavy nejproduktivnější bek Sloboda. Už ve třetí minutě mohli domácí otevřít skóre, když se na Bartošáka řítil osamocený Herman, blafák do forhendu však zakončil nad branku.

Vítkovice měly také "tutovku", jenže přihrávku na volného Zdráhala na posední chvíli vypíchnul holí Konrád. V polovině třetiny Konrád zázračně lapil dorážku Kucsery při přesilovce hostí. Kohouti si vypracovali příležitost po dobré práci Strapáče, jenže Juraj Mikúš nevyzrál na Bartošákův beton.

Samostatný nájezd nezakončil dobře ani vítkovický Roman. V 19. se konečně trefili domácí: Herman ujel po křídle, poslal puk před branku, kde se prosadil Burian. V závěru hrála Olomouc ještě přesilovku a tři vteřiny před přestávkou skóroval Strapáč.

Druhá třetina byla dlouho vyrovnaná, Olomouc přestála oslabení. První ostrou prověrku připravil Konrádovi Tomi, domácí brankář byl připraven. Hanáci měli rychlou odpověď, blízko své druhé dnešní branky byl Burian, Bartošák byl proti. Na druhé straně pálil agilní Tomi a Konrád se opět vyznamenal při dorážce Němce.

Hanáci mohli navýšit vedení ve své druhé početní převaze, Škůrek ale nedokázal dorazit volný puk za brankáře Ridery. V závěru druhé části hráli domácí 15 vteřin dvojnásobnou přesilovku, ale nedokázali ani v ní, ale ani v pokračující klasické početní převaze dotlačit kotouč za Bartošáka.

Třetí třetina začala pro domácí výborně, když další přesilovku využil Ondrušek. Vítkovice pak při střídání třetí formace zamkly Olomouc v obranném pásmu, ale Konrád měl svůj den. V polovině třetí části se do sebe pustili Juraj Mikúš se Slobodou a předvedli pěknou boxerskou vložku.

V 52. minutě měli hosté i smůlu, když Roman trefil tyč. V 56. minutě definitivně rozhodli zápas Hanáci, když třetí přesilovkový gól přidal Laš. Výsledek pak korunoval pátou trefou kapitán Vyrůbalík.

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme s nadšením, ale soupeř měl tři brejková přečíslení, která jsme naštěstí přestáli. Pak jsme dali v závěru dva góly. Ve druhé části nás Vítkovice přebruslily, zase jsme to přestáli a ve třetí třetině už jsme to dalšími brankami rozhodli. Tři proměněné přesilovky jsou vzpruhou do dalších zápasů. Roman Vlach by nám měl zapadnout do týmu, protože je výborný bruslař, technický hráč."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Zápas se mi hodnotí těžko, za stavu 0:3 jsme se mohli bavit o nějaké produktivitě, protože šance jsme měli a neproměnili je. Poslední třetina byla ale z naší strany trapná. Máme tady hráče nadprůměrné, oni si to o sobě určitě myslí, ale nejlepší lajnou byla naše čtvrtá pětka. A to už je poněkolikáté po sobě. Ti hráči, kteří by měli být produktivní, tak produktivní nejsou. Musíme pracovat dál a hlavně hráči se musí zamyslet na tím, co by měli zlepšit."

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 19. Burian (Herman, T. Mikúš), 20. Strapáč (Jaroměřský, J. Mikúš), 41. Ondrušek (Eberle, J. Mikúš), 56. Laš (Skladaný, Škůrek), 60. Vyrůbalík (Herman, Škůrek). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Bláha, Kotlík. Vyloučení: 6:6, navíc J. Mikúš - Sloboda oba 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 4060.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Jaroměřský, Rašner, Houdek, Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, J. Mikúš, Strapáč - T. Mikúš, Roman Vlach, Holec - Fořt, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Hrbas, Kovář, Klok, Urbanec, Výtisk, od 41. navíc D. Krenželok - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Szturc, Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - Tomi, E. Němec, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.