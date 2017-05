Znojmo - Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví návrat do nejvyšší soutěže. Ve 26. kole Fotbalové národní ligy vyhráli 4:1 na hřišti Znojma a na prvním místě tabulky mají náskok už 16 bodů na třetí Opavu. O postup tak už nemohou přijít. Hattrickem se na výhře podílel Tomáš Chorý.

Sigma, která od roku 1984 patří mezi tradiční prvoligové celky, za poslední čtyři sezony dvakrát sestoupila, ale vždy se okamžitě dokázala vrátit. Povedlo se jí to v roce 2015 a i letos, kdy FNL dominovala.

"Návrat do ligy byl pro nás povinností, všichni jej očekávali. Oslava proto hned nepropukla v plné parádě, postupně si ale každý uvědomí, že jsme základní cíl splnili," uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

Jeho tým v sezoně po úvodních třech remízách v začátku podzimu v následných 22 zápasech ztratil jen třikrát a s přehledem si zajistil postup. Ve Znojmě to pro Sigmu byla už sedmá výhra v řadě a dvacátá v sezoně.

Olomouc za postupem nasměroval už ve 3. minutě Chorý. Znojmo mělo šanci udržet se v utkání ve 25. minutě, ale Motal ve vyložené šanci vůbec netrefil branku. Místo toho vzápětí vypálil Chorý a gólmanem vyražený míč dorazil do branky Manzia. A ještě do poločasu Chorý zvýšil, poté co hlavou zužitkoval ideální centr Vepřeka.

Reprezentant do 21 let Chorý navíc krátce po změně stran završil hattrick, když mu před prázdnou branku nahrál Zahradníček. Byl to už jeho 16. zásah v sezoně a v tabulce střelců se přiblížil spoluhráči Plškovi, který vede pořadí kanonýrů se 17 góly.

"Je příjemné, že se mi podařilo dát tři góly. Důležitější jsou ale tři body a postup. Říkali jsme si před zápasem, že poslední krok bude nejtěžší. Všichni ale makali naplno a výhru jsme si zasloužili," řekl Chorý.

Znojmo vzápětí snížilo gólem Holuba, navíc hrálo od 66. minuty přesilovou hru po zbytečném vyloučení Manzii, ale Sigma už si postupový výsledek pohlídala. "Ve výhru a postup jsem věřil zhruba čtvrt hodiny před koncem. Hráli jsme takticky dobře a výsledek jsme si pohlídali," konstatoval Jílek.

Rozdílné pocity prožíval na lavičce Znojma trenér Radim Kučera. "Chtěli jsme Sigmu porazit. Bral jsem to jako každý jiný zápas. Sigma ale byla na rozdíl od nás efektivní v koncovce," řekl Kučera po čtvrtém utkání bez výhry za sebou.

Sám v minulosti patřil k oporám obranných řad Olomouce a přiznal, že v koutku duše Sigmě návrat do ligy přál. "Mám radost z jejich postupu a fandím jim. Týmy jako Sigma Olomouc a Baník Ostrava patří do první ligy. Doufám, že Olomouc vydrží v první lize delší čas," dodal Kučera.

Fotbalová národní liga - 26. kolo:

Znojmo - Sigma Olomouc 1:4 (0:3)

Branky: 58. Holub - 3., 35. a 56. Chorý, 29. Manzia. Rozhodčí: Dubravský - Antoníček, Boček. ŽK: Nepožitek, Teplý - Manzia, Štěrba, Sladký. ČK: 66. Manzia. Diváci: 720.

Znojmo: Doleček - Mezlík, Svozil (46. Urbančok), Helísek (72. Teplý), Cihlář - Nepožitek, Motal, Holub, Javůrek (73. Njire) - Šamánek, Klíma. Trenér: Kučera.

Olomouc: Buchta - Jemelka, Štěrba, Vepřek, Škerle - Plšek (84. Habusta), Houska, Petr (72. Sladký), Zahradníček - Manzia, Chorý (66. Yunis). Trenér: Jílek.

1. Olomouc 26 20 4 2 56:18 64 2. Ostrava 25 15 8 2 39:18 53 3. Opava 25 14 6 5 49:29 48 4. Vlašim 24 11 6 7 40:29 39 5. České Budějovice 24 10 8 6 31:23 38 6. Znojmo 26 10 7 9 44:41 37 7. Žižkov 25 9 8 8 44:31 35 8. Třinec 25 8 7 10 35:39 31 9. Táborsko 25 8 7 10 30:38 31 10. Varnsdorf 25 8 5 12 34:38 29 11. Pardubice 25 7 8 10 24:31 29 12. Ústí nad Labem 25 8 5 12 25:33 29 13. Frýdek-Místek 25 7 7 11 39:47 28 14. Sokolov 25 5 10 10 25:39 25 15. Vítkovice 25 7 3 15 27:39 24 16. Prostějov 25 2 3 20 18:67 9

Poznámka: Žižkovu budou po skončení sezony odečteny tři body za neuhrazené dluhy.