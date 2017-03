Zlín - Hokejisté Olomouce zvítězili v utkání 3. kola extraligové skupiny o umístění ve Zlíně 2:0. Duel dvou celků s jistotou účasti v soutěži pro příští sezonu rozhodl ve 37. minutě přesilovkovou trefou bek David Škůrek. Druhý gól přidal v oslabení útočník Marek Laš. Čisté konto vychytal před 1427 diváky Martin Falter.

Zatímco v úvodním kole rozhodnuté skupiny potěšili Berani podobně slabou návštěvu výhrou 6:3 nad Pardubicemi a střeleckých manévrů se účastnili i v pátek na ledě Karlových Varů při porážce 4:6, úvod dnešního utkání naznačil, že tentokrát moc branek padat nebude. Po první třetině byl stav bezbrankový, i když Olomouc si pár slušných šancí vytvořila.

V úvodu prostředního dějství měli Zlínští k dispozici poměrně dlouhou přesilovku pět na tři, skóre se jim ale otevřít nepodařilo. Berani měli následně několik možností vstřelit první branku, jenomže například pokus Matějíčka skončil na tyčce. A tak udeřili Hanáci, nahození Škůrka od modré čáry zaplachtilo až do sítě. Za minutu dal gól i Zlín: Bukartsova trefa ale pro postavení útočícího hráče v brankovišti neplatila.

Branková konstrukce zvonila za Faltrem i ve třetí dvacetiminutovce, a to po ráně Zadražila. Vytěžit alespoň jednu trefu nedokázali domácí ani při následných třech přesilovkách. Laš naopak získal při oslabení v 55. minutě na obranné modré čáře puk a ujel do brejku, který zakončil gólově - 0:2. Více pak už souboj o vedoucí příčku ve skupině nepřinesl.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Super utkání to nebylo, bohužel od nás to byl nejslabší výkon této části. Mrzí nás to a je to pro nás zklamáním, jelikož hráči by mohli předvést lepší hru a pobavit diváky hezkým hokejem. Jenom bych se asi mohl omluvit těm, kteří dnes přišli s tím, že se chtějí pobavit hokejem."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nehrálo se v nějakém velkém tempu a také ne moc do těla. Vyhráli jsme 2:0, nevím, co více k tomu říct. Nebylo to zrovna nějaké super utkání."

PSG Zlín - HC Olomouc 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Škůrek (Roman Vlach, Burian), 55. Laš. Rozhodčí: Kika, Kubičík - Ganger, Hanzlík. Vyloučení: 5:5, navíc Macuh (Olomouc) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1427.

Zlín: Štůrala - Marušák, Chmelíř, Matějíček, V. Zadražil, O. Horák, Ferenc - Bukarts, P. Holík, O. Veselý - Kovařík, Popelka, Kubiš - J. Ondráček, M. Kratochvíl, Říčka - Honejsek, Ostřížek, Goiš. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Rutar, Ondrušek, Rašner, Staněk - Eberle, Roman Vlach, Burian - T. Mikúš, Holec, Laš - Fořt, P. Mrázek, Macuh. Trenéři: Venera a Tomajko.