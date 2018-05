Olomouc - Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili ve 30. kole první ligy Mladou Boleslav 3:0 a zajistili účast ve 3. předkole Evropské ligy. V konečné tabulce jim patří čtvrté místo s 55 body a dvoubodovým náskokem nad pražskou Spartou. Olomoucké vítězství zařídil dvěma zásahy Jakub Plšek, gól přidal také Šimon Falta, Sigma navíc hrála od 61. minuty v deseti po vyloučení Uroše Radakoviče. Mladá Boleslav zakončila ligový ročník na devátém místě.

Sigma po svém návratu do nejvyšší soutěže prožila velice úspěšnou sezonu, čtvrté místo naposledy obsadila v roce 2011, na domácím stadionu dokonce v lize nepoznala porážku. Do pohárové Evropy se vrátí poprvé od sezony 2009/10, kdy po dvou úspěšných předkolech prvního ročníku Evropské ligy vypadla v play-off s anglickým Evertonem.

"Jsem strašně rád. Velký respekt patří hráčům nejen za dnešní zápas, ale i za celou sezonu, stejně tak i mým kolegům, kteří odvedli fantastickou práci. Čtvrté místo je dostatečná odměna za to, kolik času a úsilí jsme proto vynaložili," řekl olomoucký kouč Václav Jílek.

Do olomoucké branky se postavil Reichl, který nahradil Buchtu, jenž byl vyhlášen nejlepším gólmanem uplynulého ročníku. V obraně domácím navíc chyběl po trestu za vyloučení proti Spartě kapitán Vepřek. Nejistou defenzivu hosté v úvodu několikrát prověřili, Mareš však z malého vápna překopl branku, velkou příležitost neproměnil Jánoš a Matějovského střela z dálky šla po teči těsně vedle.

Olomouc nevyužité šance Mladé Boleslavi potrestala po půl hodině hry. Nejprve ještě domácí Falta napodobil Mareše a pálil těsně nad, krátce nato však už domácí mohli slavit. V 32. minutě vypálil z dálky Plšek a svou jubilejní desátou brankou sezony otevřel skóre zápasu.

Krátce po změně stran Sigma své vedení navýšila, když v 51. minutě přesně zamířil zpoza pokutového území Falta. Olomouckou radost však deset minut po druhé brance vystřídaly starosti. Radakovič podle sudího Houdka zastavil střelu Konatého rukou, viděl červenou kartu a domácí čelili penaltě. Magerovu střelu však Reichl vyrazil.

"Po tom krásném gólu, který dal Kuba Plšek, jsme již utkání byli schopni kontrolovat. Pak přišla uklidňující druhá branka Šimona Falty, po dlouhé době konečně střela ze střední vzdálenosti. Naprosto klíčový byl pokutový kop a vyloučení Radakoviče a následně chycená penalta od Michala Reichla. Potom už jsem věřil, že to utkání zvládneme, protože jsme schopni v deseti lidech hrát poměrně aktivně," hodnotil Jílek.

Navzdory oslabení Olomouc dokázala přidat ještě třetí branku. V 81. minutě využili domácí špatnou mladoboleslavskou rozehrávku a nejlepší střelec týmu Plšek přidal svůj druhý gól, celkem jedenáctý přesný zásah v uplynulém ligovém ročníku.

Vítězství Jablonce 2:0 nad Slováckem sice znemožnilo hanáckému celku dosáhnout na třetí místo a přímý postup do Evropské ligy, bezbrankové zaváhání Sparty na hřišti Bohemians 1905 však na Andrově stadionu odstartovalo oslavy ze zisku čtvrtého místa.

Mladá Boleslav naopak poprvé od nováčkovské sezony 2004/05 skončila v dolní polovině tabulky, když nevyužila šanci na posun na osmou příčku. "I přes ten výsledek se mi ale utkání líbilo. Mělo nadprůměrnou úroveň i naší zásluhou. Ale nebyli jsme produktivní. Mohli jsme se do utkání paradoxně vrátit při té penaltě, ale neproměnili jsme ji jako v minulém utkání. Byl tam ještě pětiminutový tlak bez gólu. A pak už úroveň utkání poklesla, domácí si to drželi a zaslouženě zvítězili," hodnotil kouč Jozef Weber.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Ten výsledek vždy převýší nějaké rozpaky v průběhu hry. První půlhodina nebyla z naší strany úplně dobrá, nevím jestli jsme byli zbytečně nervózní nebo trochu svázaní. Soupeř si tam na můj vkus vypracoval dost situací, které mohly přímo ohrozit naši branku případně skončit gólem. Na druhou stranu po tom krásném gólu, který dal Kuba Plšek, jsme již utkání byli schopni kontrolovat. Pak přišla uklidňující druhá branka Šimona Falty, po dlouhé době konečně střela ze střední vzdálenosti. Naprosto klíčový byl pokutový kop a vyloučení Radakoviče a následně chycená penalta od Michala Reichla. Potom už jsem věřil, že to utkání zvládneme, protože jsme schopni v deseti lidech hrát poměrně aktivně. Neměl jsem obavy, že bychom o to přišli, když jsme přežili penaltu. Jsem strašně rád, velký respekt patří hráčům a velké poděkování nejen za dnešní zápas, ale i za celou sezonu, stejně tak i mým kolegům, odvedli fantastickou práci. Čtvrté místo je dostatečná odměna za to, kolik času a úsilí jsme proto vynaložili."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "V první řadě bych chtěl pogratulovat domácím k výborné sezoně, kterou zakončili dnes vítězstvím. Co se týče utkání, těžko se mi o tom mluví, protože ten výsledek devalvuje moje slova. Utkání mělo nadprůměrnou úroveň, mě se líbilo. Myslím, že jsme tomu přispěli i my. Hlavně v první půli jsme byli aktivní. Mě se to utkání líbilo, až na to, že jsme byli neproduktivní. Ve druhé půli jsme prospali trošku začátek, přestože tam nějaký tlak byl, ale v protiútocích nás Olomouc trestala. V jednom případě jsme nenastoupili rychle k hráči a dal nám krásnou branku z dálky. Mohli jsme se do utkání paradoxně vrátit při té penaltě, neproměnili jsme ji již opakovaně už v minulém utkání. Byl tam ještě pětiminutový tlak bez gólu. A pak už úroveň utkání poklesla, domácí si to drželi a zaslouženě zvítězili."

Sigma Olomouc - Mladá Boleslav 3:0 (1:0)

Branky: 32. a 81. Plšek, 51. Falta. Rozhodčí: Houdek - Kříž, Pospíšil. ŽK: Matějovský, Jánoš (oba M. Boleslav). ČK: 61. Radakovič (Olomouc). Diváci: 5105.

Sestavy:

Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Zahradníček (71. Moulis), Houska, Kalvach, Plšek, Falta (84. Manzia) - Řezníček (64. Kotouč). Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Hubínek (63. Rada), Jánoš (76. Přikryl) - Konaté, Matějovský, Ladra - Mareš (58. Magera). Trenér: Weber.