Olomouc - Fotbalisté Sigmy Olomouc ve 4. kole první ligy doma přehráli Brno 3:0. O své třetí výhře v sezoně rozhodli třemi góly v rozmezí pěti minut. Dvakrát se prosadil Jiří Texl, pro kterého to byli premiérové ligové góly kariéry, třetí trefu přidal David Houska. Tři góly v úvodních 15 minutách přitom naposledy v lize dala Sparta v roce 1999. Brno z posledních šesti ligových duelů získalo jediný bod.

Zbrojovka rozhodně neprožívá ideální vstup do sezony, což mohla zlomit už po čtyřech minutách Fortese vychytal domácí gólman. Místo toho přišla smršť na druhé straně a brněnská defenziva měla obrovské problémy. V 9. minutě se olomouckému útočníkovi Chorému nevyšla přihrávka, míč však blokoval hostující kapitán Pavlík a to tak nešťastně, že nabil do tutovky Texlovi, který skóroval poprvé v lize.

Už za dvě minuty nedokázali Brňané zastavit individuální akci Housky, který prostřelil Melichárka podruhé. A hororovou pětiminutovku pro Zbrojovku uzavřela akce, při které si Kalvach stáhl šikovně míč a jeho zakončení dorazil do branky opět Texl. Otřesené Brno přečkalo ještě tři další velké šance a probralo se až po půlhodině hry, kdy zahrozil po rohovém kopu Jovanovič.

Krátce po přestávce se hostující kouč Habanec pokusil oživit tým vystřídáním Škody za mladíka Krejčího, dál však byla nebezpečnější olomoucká Sigma. Brněnskou snahu o zdramatizovaní brzdila řada nepřesností, nadějné příležitosti z protiútoků ale nevycházely také Hanákům. Ti se zatáhli více do defenzivy a jasné vítězství se jim podařilo s čistým kontem uhájit. Z dosavadních čtyř zápasů tak ztratili body jen s vedoucí Plzní.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Fotbal nám tady v současnosti nastavuje velmi přívětivou tvář. Myslím, že se prezentujeme kvalitou, rychlostí, aktivitou. Hráči jsou v současnosti schopni plnit přesně to, co po nich vyžaduji. Je ale potřeba tady udržet pokoru, abychom v tomhle pokračovali. Není automatické ukazovat takové výkony. Musím pochválit diváky, kteří nám vytvářejí výborné prostředí. Byl to fotbal se vším všudy. Měli jsme obrovskou produktivitu, v úvodu jsme třikrát vystřelili na branku a dali tři góly. Druhý poločas už neměl takové parametry, polevili jsme a soupeř se dostal do zápasu."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "V úvodu zápasu po šanci Fortese jsem myslel, že nám trochu narostou křídla. Ale ta patnáctiminutovka ukázala, že soupeř pokračuje ve svém stylu. Ukázali obrovskou sílu v napadání a v přechodové fázi. Dali nám tři branky a to ještě bylo z milosti. V soubojích a sprintech jsme propadali. Aspoň druhá půle měla náznaky větší agresivity a touhy aspoň zkorigovat výsledek, ale to se bohužel nepovedlo."

Jiří Texl (záložník Olomouce): "Jsem moc rád za góly. Mohl být i hattrick, byly tam náznaky, ale raději už jsem kvůli velkému zápisnému tolik neútočil. Vletěli jsme na ně, vypadalo to, že s tím moc nepočítali. Měli jsme nahráno, nechtěli jsme polevit. Ale v hlavách to vedení asi bylo a už jsme tak dobře nehráli. Investovali jsme do toho hodně sil a bylo vidět, že soupeř nám pohybově v obraně nestačí.“

Petr Pavlík (obránce Brna): "Z naší strany to byla tragédie. První gól ani nebyla šance, ale špatný odkop. Ale Sigma se dostala do vedení a potom byli na vlně. My jsme byli psychicky dole a neuměli jsme se z toho dostat. Soupeř dal další dva góly a bylo to. Nepohlídali jsme si kolmé balony, neplnili jsme to, co jsme si řekli. V noci nespím, nevím, co změnit. Nevím, jak tým nastartovat a co udělat líp. Věřím, že to všichni brzo zjistíme."

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 3:0 (3:0)

Branky: 9. a 14. Texl, 11. Houska. Rozhodčí: Jílek - Moláček, Mokrusch. ŽK: Jovanovič, Pilík, Šural (všichni Brno). Diváci: 4815.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (68. Moulis), Houska, Texl (74. Plšek), Kalvach, Falta - Chorý (84. Romero). Trenér: Jílek.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Jovanovič, Šural - Polák - Pilík, Škoda (51. Krejčí) - Fortes (64. Přichystal), Koné, Lutonský (76. Ashiru). Trenér: Habanec.