Třinec (Frýdecko-Místecko) - Druhý gól olomouckých hokejistů v Třinci musel potvrdit videorozhodčí, a možná i proto se Hanáci v utkání 8. kola extraligy na ledě Ocelářů dočkali trochu překvapivé výhry 4:3 po samostatných nájezdech.

Hlavní rozhodčí Adam Kika s Ondřejem Kalinou původně ani technickou asistenci nevyžadovali. Zdálo se, že zásah Kevina Sundhera, který s pukem do branky s gólmanem Šimonem Hrubcem ve 24. minutě natlačil i třineckého obránce Tomáše Linharta, neuznají, ale podlehli nátlaku olomouckých hráčů a jeli se poradit s kolegou u videa.

"Asi mě to i překvapilo, protože si byl docela jistý tím, že gól platit neměl. Naštěstí si to zkontroloval s videorozhodčím, a pak i na záběru na kostce bylo vidět, že puk přešel brankovou čáru dříve, než byla branka posunutá, takže to bylo správně posouzeno," řekl olomoucký útočník Marek Laš.

Sudí přemluvil ke kontrole sporné situace kapitán Martin Vyrůbalík. "Šel to reklamovat a to je důležité, když cítíte, že jste v právu. Je dobře, že se k tomu přistoupilo," řekl Laš.

Kohouti dnes zasadili Ocelářům drtivý úder z nájezdů. V normálním čase jim ujeli dvakrát a obě sóla využili, další tři přidali v penaltovém rozstřelu. Jen jednou byl tváří v tvář olomouckým útočníkům úspěšnější Hrubec.

"Dneska nám ty nájezdy vyšly. Možná, že byl Hrubec trochu studený, protože jinak jsme ho moc nezaměstnávali. Asi to pro něj nebylo nic příjemného, navíc se nám dařilo to dobře trefit," řekl Laš.

Olomouc se proti Třinci dočkala bodového zisku po čtyřech prohrách, navíc Oceláře obrala o první domácí body v sezoně. "To jsem ani nevěděl, že byli doma stoprocentní. Nám ale doma nevyšly nějaké zápasy a je dobře, že jsme si dnes nějaké body vzali zpět," řekl Laš.