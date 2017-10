Olomouc - Fotbalisté Olomouc porazili ve 12. kole první ligy 1:0 Teplice a natáhli sérii bez porážky na devět zápasů za sebou. O výhře domácích rozhodl v závěru David Houska a nováčkovi z Hané tak v tabulce patří druhá příčka o dva body před Libercem a o tři před Slavií, obhájce titulu má však k dobru nedělní duel se Slováckem.

Jako první v zahrozily Teplice, když už ve třetí minutě prověřil pozornost brankáře Buchty ranou z dvaceti metrů Kučera. Po dvanácti minutách mohli otevřít skóre domácí, protože stoper Šušnjar se nedohodl s brankářem Divišem a k zakončení se dostal Zahradníček, který ale prázdnou branku těsně minul.

Druhý poločas začal opatrně, ale Sigma pomalu stupňovala tlak, ke kterému přispěl především střídající záložník Hála. Do šance se poté dostal Chorý, jenže přehodil gólmana Diviše i branku. Olomouc se dočkala v 77. minutě, kdy povedenou akci Jemelky s Plškem zakončil střelou pod břevno Houska.

O pět minut později mohl přidat pojistku Kalvach, ale míč poskakující ve vápně napálil těsně vedle. Teplice se na závěrečný nápor nezmohly a potvrdily, že se na hřištích soupeřů trápí. V probíhající sezoně Severočeši venku ještě nevyhráli, když v šesti zápasech získali pouhé dva body.

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Je to pro nás velká úleva. Nezvládli jsme předtím za tři body dvě utkání v lize a vypadli jsme v poháru. Do zápasu jsme tentokrát investovali hodně energie a trošku se štěstím jsme to zvládli. Narazili jsme na velmi konsolidované a velmi dobře organizované mužstvo. Sílu a kvalitu ukázali. Bylo to jedno z nejtěžších utkání, které jsme doma odehráli. Chtěl bych kluky pochválit. Byla to určitá zkouška charakteru, ve které jsme obstáli. Jsem strašně rád, že jsme ten první gól dali my. Branka byla přesně podle představ toho, co chceme hrát. Chtěl bych pochválit i defenzivní činnost. Myslím, že až na výjimky jsme soupeři moc nedovolili."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Bylo to zajímavé utkání. Olomouc do něj vstoupila lépe, vytvořila si tlak. My jsme si postupem času začali vytvářet zajímavé situace, ale nedotáhli jsme je do branky. Měli jsme i dobrý vstup do druhého poločasu, chybělo nám kvalitnější řešení v předfinální fázi. Pak jsme tam měli několik ztrát, Olomouc nás trochu přitlačila a přišla vítězná branka. Pak už byla Olomouc na koni. Musím domácím vyseknout poklonu."

12. kolo první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 77. Houska. Rozhodčí: Příhoda - Pelikán, Černý. Bez karet. Diváci: 3238.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (79. Moulis), Houska, Plšek (90.+1 Obročník), Kalvach, Falta (64. Hála) - Chorý. Trenér: Jílek.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Král (82. Červenka), Kučera, Soungole (88. Haljeta), Rezek - Vaněček. Trenér: Šmejkal.